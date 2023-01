Cristian Rivero y Gianella Neyra llevan juntos más de una década. | Fuente: Instagram / Cristian Rivero

Con más de diez años juntos, Cristian Rivero y Gianella Neyra conforman una de las parejas más estables del medio. Además, los une la familia que han forjado, con un hijo en común. Sin embargo, el conductor aseguró en una reciente emisión de "La Voz Kids" que de tener un nuevo bebé en el futuro, le gustaría que sea una mujer.

El presentador expresó este deseo luego de ser testigo de la actuación de una pequeña participante en el pograma de canto. Durante la transmisión del espacio, Rivero recibió el cariño de la concursante, quien le dijo incluso "te quiero". Un gesto que terminó por conmoverlo: "Sobrina, ya me compraste... si no te pasa la entrenadora, yo te paso, tranquila", dijo.

Luego de ver a la menor de cinco años cantar, Cristian Rivero afirmó: "Por algo Diosito no me dio una hija mujer, yo ya me hubiese derretido más aún (...) Dios mío, si todavía viene uno más, que sea una niña, por favor".



Cristian Rivero contó cómo es conducir con Gianella Neyra

En noviembre de 2021, Cristian Rivero y Gianella Neyra volvieron a coincidir en un set de televisión luego de trabajar juntos en "Lalola", teleserie cómica que se emitió en el 2007. Aquella vez, la pareja estuvo involucrada en la conducción y, sin duda, es una ocasión para compartir experiencias.

"Creo que para nosotros es loco, porque si bien es un espacio laboral, es un espacio donde hemos podido estar a solas, sin el ajetreo de la casa, de las clases virtuales, con los chicos encima", comentó el presentador al diario Trome.

Para él, "La Voz Kids" les dio un lugar en el que pueden "conversar de cosas que de repente en casa" no puede hacerse, pues ambos tienen "a los chicos o porque el día ha sido muy ajetreado". "Nos da un poco de tiempo para nosotros", aseguró.

Además, Cristian Rivero apuntó que entre él y Gianella Neyra tampoco buscan "que todo tiene que ser perfecto". "Nos permitimos divertirnos mucho más ambos. No estamos pendientes de que todo salga perfecto, sino que estamos más pendientes del proceso y de que todo salga bien", dijo.

Sin planes de boda a la vista

En abril del año pasado, Gianella Neyra reveló que en sus planes no está contraer matrimonio con Cristian Rivero. “No lo sé, la verdad no es algo que hayamos conversado o que esté en nuestro mapa. No lo sé. Si sucede, lo sabrán”, dijo la conductora de TV descartando la posibilidad de unirse en boda.

Asimismo, Gianella Neyra consideró que, si llegan a casarse, no cambiará la relación que tiene con Cristian Rivero, ya que llevan muchos años conviviendo: “Creo que, más allá de estereotipar que el matrimonio causa esto o la pareja cambia, creo que todos somos condimentos y recetas distintas. Hay que saber dónde está tu pasión, tus ganas, qué es lo que te hace feliz, lo que te hace vibrar, y ahí poner tus fichas porque, al final, la vida es corta y todo va a significar un esfuerzo”, señaló para el Magazine 247.

