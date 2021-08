"La Voz Perú": Cristian Rivero y los entrenadores felicitan a Guillermo Dávila por reconocer a Vasco Madueño. | Fuente: Composición

Luego de que Guillermo Dávila confirmara que Vasco Madueño es su hijo legítimo, Cristian Rivero lo felicitó en la última edición de “La Voz Perú”. “Vi tu comunicado en redes sociales y estoy feliz de que empieces este nuevo capítulo en tu vida, este nuevo vínculo y que esté lleno de felicidad, de historias bonitas, de experiencias increíbles”, dijo el conductor del programa.

Asimismo, agregó que les desea lo mejor del mundo a ambos y que espera que fortalezcan ese vínculo de padre-hijo. “Sé por tu propia boca todo lo que has hecho para conseguir que esto se dé de la manera en que se tenía que dar entre los dos”, agregó.

Ante estas palabras, Guillermo Dávila se sorprendió y le agradeció a Cristian Rivero por sus palabras. Se paró de su silla de entrenador y aplaudió haciendo un gesto de afirmación.

En ese momento, los demás coaches de “La Voz Perú” se acercaron al cantante venezolano para abrazarlo y felicitarlo por este nuevo paso en su vida.

Guillermo Dávila y su prueba de paternidad

El venezolano Guillermo Dávila, miembro del jurado de "La Voz Perú", utilizó sus redes sociales para anunciar que el joven cantante Vasco Madueño es su hijo legítimo. Luego de realizarse una prueba de ADN, se determinó que la paternidad era totalmente compatible.

A través de un video, el intérprete de “Cuando se acaba el amor” aseguró que, si bien no le gusta ventilar su vida privada, esta ocasión es especial. “Luego de muchos años y negociaciones truncadas en las que yo quise hacer en buen término, no solo dependía de mí sino también de quien tiene la tutela de Vasco, soy su papá”, se le escucha decir.

Asimismo, Guillermo Dávila agregó que este examen se lo pudieron hacer ahora que Vasco Madueño tiene la mayoría de edad y ya puede tomar sus propias decisiones. Así que, tras las pruebas, es su hijo legítimo.

