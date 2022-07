Exintegrante de Menudo confirma relación con Adolfo Aguilar. | Fuente: Instagram

Daniel René, unos de los exintegrantes de la agrupación musical Menudo (MDO), confirmó que tuvo un largo romance con el presentador Adolfo Aguilar, incluso admitió que el exconductor de 'Yo Soy', fue su primera pareja sentimental.

"Me enamoré por primera vez, con un peruano, presentador de televisión, Adolfo Aguilar, estuvimos juntos por casi seis años", dijo el artista estadounidense, de origen hispano, en una reciente entrevista para la cadena Telemundo.

Hace unos meses, el conductor de televisión ya había brindado algunos detalles de la relación que tuvo con el exintegrante de Menudo; también aseguró que ambos mantienen una comunicación cordial, pese a su abrupta separación.

En una entrevista al programa de Christopher Gianotti, 'Preguntas que arden', Adolfo Aguilar declaró que una infidelidad terminó por separarlo de Daniel René. "De hecho, por eso terminó mi última relación de cinco años. Me dejó", agregó.

ADOLFO AGUILAR CASI CONTRAJO MATRIMONIO EN DOS OPORTUNIDADES

Adolfo Aguilar, recientemente confesó que en dos ocasiones estuvo a punto de casarse, pero prefirió desistir de esta decisión.

"Estuve por casarme dos veces. Fue entre los 28 y 33 años. He tenido enamoradas hasta los 33, luego ya tuve novios, no más. Sabía que tenía algún interés por los chicos, pero en realidad estaba enamorado (...). Cuando yo tenía novias y me iba a casar, detuve el proceso", dijo Aguilar en una entrevista para el canal de YouTube de Jorge Talavera.

Bajo ese contexto, de acuerdo con el presentador, la razón por la que no contrajo matrimonio en aquellas oportunidades respondió a que "no podía seguir, porque no iba a ser completamente real". "Fue mucho llanto, sufrimiento, porque había mucho amor", manifestó.

En la misma conversación, Aguilar recordó lo complicado que fue para él revelar su homosexualidad el 15 de enero de este año, debido a su condición de figura pública y también por formar parte de una comunidad a la que todavía se le niega el derecho del matrimonio.

"Antes yo era un ciudadano que pagaba mis impuestos, que tenía los beneficios de un ciudadano regular. Después del 15 de enero me convertí en un ciudadano segunda clase porque perdí un derecho, el derecho a casarme con quien me dé la gana", señaló.

Adolfo Aguilar subrayó que "la unión civil es un derecho que debería tener", pese a que en este momento de su vida no esté interesado en contraer nupcias. "No lo busco, pero debería tenerlo, porque para eso pago mis impuestos", afirmó el también productor y director de cine.

