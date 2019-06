Daniela Darcourt revela que intentó quitarse la vida cuando era adolescente

La cantante de salsa contó que en su etapa de adolescencia pensó en acabar con su vida. | Fuente: Instagram

Daniela Darcourt estuvo como invitada en el programa “Magaly TV: La Firme” y en su conversación con Magaly Medina, la cantante confesó que a la edad de los 16 años pensó en acabar con su vida. La periodista le preguntó: “¿es verdad que alguna vez pensaste en el suicidio?”, a lo que la intérprete de “Señor mentira” respondió que “Sí, es verdad”.

La artista contó las fuertes críticas que la hicieron sentir mal en adolescencia. Incluso, reveló que algunas personas no confiaban en que sería una cantante reconocida y le quisieron llevar por el “camino de lo fácil”, pero ella supo seguir en lo correcto debido a que es una persona disciplinada.

“Hubo muchas personas que no apostaban por mí, no daba ni un sol, Me dijeron muchas veces que no iba a llegar a nada. El argumento era que yo no tenía cuerpo, lo que vendía, yo era mucha más flaca de lo que soy ahora. Me frustraba mucho cuando me hacían ir al camino de lo fácil, yo siempre he sido muy disciplinada”, reveló la intérprete de “Probablemente”.



Daniela Darcourt reveló que a la edad de 16 años pensó en el suicidio. | Fuente: Captura de TV

Daniela Darcout también comentó sobre uno de los recientes mensajes que compartió en Instagram donde reflexiona con respecto a lo que la gente piensa sobre los artistas, en la que a veces se olvidan que seres humanos, que tienen sentimientos.

“Piensan que no sentimos, amamos, lloramos, pero es todo lo contrario, seguimos siendo seres humanos igual que toda la gente que nos está viendo en sus casas. Yo era una niña con responsabilidad de adulto. A los 16 años he trabajado con gente de 25, 32 años, y he sobrevivido en un mundo de grandes”, comentó la cantante de salsa con "Magaly TV: La Firme".