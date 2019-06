Madre de Jefferson Farfán confirma que demandará a Magaly Medina | Fuente: Composición

En una entrevista con el programa “Domingo al día”, Rosario Guadalupe se pronunció respecto a las informaciones que dio Magaly Medina en su programa, donde especuló que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se habrían reconciliado y como gesto de ello, el futbolista le habría regalado un departamento en una zona exlucisa de Camacho. Incluso, mostró imágenes de la madre del jugador de Lokomotiv ingresando al lujoso inmueble.

Por ello, doña Charo aseguró que actuará con acciones legales contra la periodista y también hizo mención sobre otras personas que hablaron de su hijo.

“Con este tema llego al final. Con las personas que hablan sobre mi hijo, con la señora Magaly, con la señora Klug, la señora Karla Tarazona, que todos los días se desviven hablando de él. Judicialmente voy a actuar junto a mi abogado. Y voy a ir hasta el final. Con la señora Magaly, en especial, voy a ir hasta el final. Así tenga que vender lo que tenga que vender, mi casa, mi carro, voy a ir hasta el final”, señaló.

Madre de Jefferson Farfán anuncia que demandará a Magaly Medina | Fuente: Captura de TV

Rosario Guadalupe aclaró que ese departamento se lo obsequió su hijo, lo cual descarta los rumores de que el jugador de la Selección Peruana habría regalado la propiedad a la cantante como gesto de reconciliación.

“Yo hablo con pruebas, no con lo que me dijo el vecino. Es mi departamento, me lo regaló mi hijo. Acá no tiene nada que ver con Yahaira Plasencia”, aseguró ‘Doña Charo’ al mencionado programa de América Televisión.

La periodista Magaly Medina no estuvo ajena a lo dicho por la señora Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, y compartió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. “Por qué Yahaira y su madre compran muebles que envían a la dirección del departamento de Camacho? Para mí, acá hay gato encerrado”.