La salsera peruana cantó para la ceremonia de reapertura de Machu Picchu. | Fuente: Instagram

Daniela Darcourt puso su voz para Machu Picchu. En la ceremonia de reapertura del santuario histórico, la salsera peruana fue una de las artistas invitadas para entonar las letras de “Cuando pienses en volver”, de Pedro Suárez Vértiz, luego de que el tema sea elegido para la reactivación del turismo en nuestro país.

Daniela Darcourt, Ezio Oliva y Guillermo Bussinger viajaron a Machu Picchu, en Cusco, para cantar esta nueva versión de la canción producida por Tony Succar. Con ritmos de salsa y cumbia, el sitio arqueológico dio la bienvenida nuevamente a los turistas nacionales y extranjeros desde hoy 2 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Señor mentira” se mostró orgullosa de representar al Perú en un acontecimiento tan importante, luego de que la pandemia de COVID-19 golpeara duramente el sector turismo ante la imposibilidad de viajar y el cierre de fronteras.

“Mi voz y mi trabajo me han permitido viajar y conocer muchos lugares en el mundo... Pero lo que mi propia ‘llaqta’ (pueblo en quechua) me hace sentir, no tiene comparación. Ni con todas las palabras del mundo lograría describir lo que sentí al tener tan hermosa majestuosidad frente a mí y mucho menos lo que toda esa energía y magia me hacen sentir en este momento”, empezó en su emotivo mensaje en Instagram.

En la fotografía publicada, se puede observar a Darcourt posando frente a Machu Picchu mientras porta una mascarilla por los protocolos sanitarios por la crisis de salud. Como se recuerda, esta obra arquitectónica construida por los Incas se mantuvo sin atención al público por unos largos ocho meses.

“Qué bonito estar aquí́ siendo parte de la ceremonia de reactivación turística nacional e internacional de una de las 7 maravillas del mundo, nuestro querido, legendario, amado y milenario Machu Picchu” agregó Daniela Darcourt. “Orgullosa de ser bien chola, bien serrana, bien peruana”.

"CUANDO PIENSES EN VOLVER" ES LA CANCIÓN OFICIAL

“Cuando pienses en volver” acompañó la histórica reapertura de Machu Picchu. La canción de Pedro Suárez Vértiz fue elegida como la melodía que traerá de vuelta a los turistas al santuario ubicado en Aguas Calientes, Cusco. Ezio Oliva, Daniela Darcourt y más artistas, unieron su talento para una inédita versión en cumbia y salsa.

“Machu Picchu es el atractivo turístico más representativo del país y una de las 7 maravillas culturales y naturales del mundo moderno, y hasta donde se trasladaron mis colegas Daniela Darcourt, Ezio Oliva y Guillermo Bussinger. Ellos, como parte de la celebración, interpretan mi canción ‘Cuando pienses en volver’ versión cumbia - salsa, producido por el genio tropical Tony Succar”, escribió el músico peruano en su cuenta de Facebook.



NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “Las aventuras de Sherlock Holmes”, donde el protagonista es un doctor que atendía pacientes y resolvía crímenes en uno de los lugares turísticos más famosos de Londres. Dichas historias están narradas en primera persona por el Dr. Watson, su colaborador y buen amigo.