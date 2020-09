Daniela Darcourt postulará a los Latin Grammy para dejar el Perú en alto. | Fuente: Instagram | Daniela Darcourt

La salsera Daniela Darcourt viene preparando su internacionalización desde que colaboró con Tito Nieves en la canción “Si tú te atreves”. A un mes de haberlo lanzado, el tema cuenta con más de 2 millones de reproducciones en YouTube y la peruana confiesa estar feliz de que haya tenido buena reacción del público.

Además, a sus 24 años, considera que aún le falta mucho camino por recorrer y que ahora se está dedicando a lanzar nuevos temas y que próximamente, grabará con Tony Succar:

“Estamos hablando de una primera colaboración. Queremos que sea algo superchévere para que la gente diga: ‘wow, se unieron dos peruanos’, pero en el momento correcto. Tony y yo somos perfeccionistas; él está terminando de hacer unas producciones y yo mi próximo sencillo”, comentó en una entrevista para el diario La República.

Por otro lado, comenta que está ansiosa por pisar grandes escenarios internacionales con sus nuevas canciones y así llegar a la premiación más importante de la música latina: “Quiero tener el tiempo prudente para terminar mi álbum y postular a los Latin Grammy. Me puse como meta empezar a darle contenido nuevo a la gente, darle letras que yo sienta”, contó.

MACHISMO EN LA INDUSTRIA

A pesar de no ser la única mujer joven en incursionar en la salsa y hacer sus propios proyectos, Daniela Darcourt confesó que ha sufrido de machismo en el sector musical.

“Nunca va a faltar un hombre que diga: ‘no, pero por qué tú’. He recibido comentarios machistas y acoso también. Agradezco tener barrio porque desde muy pequeña tuve que hacerme respetar. Hubo personas que querían hacerme creer que mi trabajo era en vano y hay quienes se quieren aprovechar o hacer propuestas indecentes”, asegura la cantante.

Después de grabar con Nieves -quien dijo a EFE que ella tiene el paquete entero para ser una estrella-, sostiene que sigue escribiendo una autobiografía y no quiere “defraudar con tonterías” o desaprovechar el “respeto ganado” de grandes artistas.

Además, su inicio en la comedia en el programa “El Reventonazo de la Chola” ha hecho que se preste para los dimes y diretes que tiene con su colega Yahaira Plasencia. Si bien se presta para el juego, no está de acuerdo con hacer escándalos.

“A veces es inevitable porque no depende del artista, sino del círculo en que te muevas. No voy a mentir, me llamaron para hacer cosas (...). Lastimosamente la farándula se mueve así, es triste porque mientras más escándalo tengas, más conocido eres, cosa que no rige conmigo”, concluyó.

