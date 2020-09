Daniela Darcourt y su mamá cantan juntas por primera vez. | Fuente: Instagram | Daniela Darcourt

La salsera Daniela Darcourt emocionó a sus seguidores luego de publicar un vídeo cantando con Rosario, su mamá, el tema “En un rincón del alma”, balada compuesta por el argentino Alberto Cortez.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Señor mentira” se animó a compartir este grato momento. A pesar de que confesó que a su madre no le gustan las cámaras, aceptó que cantaran juntas:

“Esta canción, es una de mis favoritas porque siempre se la escuchaba a mamá... Ella odia las cámaras, los videos, más aún cuando la grabo sin avisar; pero hoy, sin ensayar y sin nada, la convencí de cantar conmigo”, se lee en su descripción.

Al final de la publicación, Daniela Darcourt escribió que el mejor regalo que le ha dado la vida es ver sonreír a su mamá: “Te amo, Rosario”, concluyó.

DESEO DE SER MADRE

En la pasada emisión de “El reventonazo de la Chola”, la cantante peruana confesó que sí le gustaría tener hijos y es parte de su planificación a futuro. “Sí, está en mis planes, quiero ser mamá y me siento lista, ahora más”, expresó. Por lo cual, el conductor Ernesto Pimentel le consultó si tiene pensado compartir esto con alguien o decidirlo por su cuenta.

“En este momento no tengo pareja, estoy sola”, agregó Darcourt, y más adelante, aseguró que su futura pareja debería estar en la misma sintonía respecto a los planes de vida en conjunto: “A la persona que venga próximamente me va atracar el que me tenga que casar y el que me tenga que dar hijos”.

Desde hace unos meses, Daniela Darcourt forma parte del equipo de “El reventonazo de la Chola”, donde demuestra sus dotes para el canto y la comedia. Por otro lado, continúa con sus proyectos a nivel artístico, pese a que la industria musical sigue parcialmente paralizada por la pandemia de COVID-19.

