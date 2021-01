Daniela Darcourt contó a sus seguidores en redes sociales que le gustaría tener dos hijos. | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

Daniela Darcourt suele interactuar con sus seguidores en redes sociales, a quienes aparte de ofrecerles novedades de su carrera musical, les abre las puertas de su intimidad con detalles sobre su vida privada.

Y, recientemente, la salsera no dudó en responder a algunas preguntas que sus fans le hicieron a través de su cuenta de Instagram. Una de ellas llamó su atención: ¿cuáles eran las razones por las que terminaron sus relaciones?

“Buena pregunta. Yo creo que la mayoría de mis relaciones ha terminado porque no supieron cuidarme, adicional de que me sacaron la vuelta y etcétera”, dijo Darcourt mediante una serie de stories en la mencionada red social.

A pesar de esta situación, la cantante no dudó en expresar que ella dio lo mejor de sí en una relación. “Más allá de superar que me fueron infiel o no, es saber y tener la certeza de que uno nunca falló, que dio la mejor versión que pudo dar y ya. Al final se lo perdieron”, afirmó.

DARCOURT SOBRE TENER HIJOS

Aunque a la fecha, Daniela Darcourt se encuentra enfocada en su carrera, no dudó en señalar a sus más de 3 millones de seguidores que sí le gustaría tener hijos. ¿Cuántos? “En realidad quiero tener dos. Una parejita, primero un hombrecito para que pueda cuidar a su hermanita”, comentó.

Como se recuerda, hace poco la artista anunció que se mudó a su propio departamento.

“Queda muy cerca a la casa de mi mamá, a 15 minutos, pues no quería alejarme de mi barrio [La Victoria]”, contó previo al Año Nuevo 2021 al diario Trome. “No soy de las que se van a ‘pituquear’, no me gusta eso”, añadió.

Además, manifestó que soñar con un Grammy u otro premio internacional es una meta que tiene como norte. “Más allá de que sea un Grammy, que ese premio lleve mi nombre, sería un éxito para el país”, dijo.