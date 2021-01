Daniela Darcourt, Emilia Drago, Tony Succar y más figuras del entretenimiento se despidieron de 2020 con mensajes reflexivos. | Fuente: Composición (Instagram)

En un año marcado por una pandemia global, figuras del entretenimiento nacional decidieron utilizar sus redes sociales para hacer sus propios balances y despedirse de un 2020 difícil, pero lleno de aprendizajes.

Anahí de Cárdenas, por ejemplo, logró superar el cáncer en uno de sus años más complicados. Y desde su cuenta de Instagram, resumió el 2020 con diez fotografías que graficaron lo que significaron para ella esos 12 meses.

Aunque reconoció que “es imposible resumir el año en 10 fotos”, la actriz nacional no dudó en definir a estas instantáneas como su top personal. Asimismo, se mostró agradecida con las lecciones que se llevó.

“2020: Me has dado tanto. Gracias. Gracias por enseñarme a ser más tolerante, a ser más empática, más humana. A conocer mis límites y aprender a decir que no. A rodearme de gente hermosa y enseñarme que la vida es tan efímera como un suspiro y hay que disfrutarla. Vivir en el presente. Aprovechar el ahora”, expresó en su publicación.

TULA RODRÍGUEZ Y SU MENSAJE REFLEXIVO

Por otro lado, Tula Rodríguez publicó un video, también en su cuenta de Instagram, en el que participaron más personas que realizaron un balance de lo que significó para ellas este año lleno de situaciones difíciles.

La conductora de televisión recalcó que, a lo largo del año pasado, cada uno vivió historias que marcarán “nuestras vidas”. “Los abuelos en casa, nuestros hijos con amigos virtuales, quienes sufrieron la enfermedad con el temor de perder la vida”, enumeró.

Y también tomó en cuenta a quienes debieron quedarse fuera del país a la espera de que las fronteras se abran. “Otros perdimos a un ser querido y tuvimos que aprender a vivir sin él”, dijo en alusión a la muerte de su esposo Javier Carmona.

“Pero todos tenemos algo que aprendimos, porque agradecer y empezar de nuevo… Bienvenido 2021, hoy empiezo con más ganas de ser mejor, para mí, para los míos”, concluyó Rodríguez.

DARCOURT DEDICA PALABRAS A SU GENERACIÓN

Mientras tanto, para Daniela Darcourt este año sin duda sirvió para robustecer su carrera musical. Y es que, a pesar de sufrir la pérdida de su abuelo a causa del nuevo coronavirus, la cantante consiguió colaborar con artistas de la talla de Tito Nieves y ubicarse en la escena internacional.

De allí que su mensaje de despedida de año en redes sociales haya sido esperanzador, con un videoclip en el que aparece cantando “Earth Song” de Michael Jackson. “Esta canción me llena el corazón de fe y mucha esperanza…”, escribió al inicio de la leyenda.

En un 2020 que calificó de inolvidable, Darcourt recalcó que aprendió “la importancia de decirle te quiero a quienes amamos y que lo más importante es VIVIR y AMAR intensamente sin importar el qué dirán ni el qué pasará”.

Su publicación la dedicó a “las enfermeras, personal médico, bomberos, policías y todos los entes que fueron los héroes de este año”. Y también a “los que pelearon por sus derechos, al pueblo peruano y a mi generación que hizo historia, a Bryan y a Inti, a los agricultores por su valentía”.

“Que esta canción sea parte de la esperanza que hoy debe de reinar en todos sus hogares”, agregó. Y concluyó: “Ojalá el 2021 nos regale los más bellos momentos para seguir disfrutando del regalo más valioso que tenemos: la vida”.

TONY SUCCAR Y LA LECCIÓN DE 2020

Por su parte, el músico Tony Succar envió un video en el que dio cuenta de lo “importante” que fue el 2020 para él, año en el que pudo darse cuenta “de muchas cosas”. El ganador de dos Latin Grammy hizo un repaso por sus planes hasta antes de que iniciara la pandemia.

“Comencé el año emocionado, hice dos shows en el Gran Teatro Nacional en Lima, fue espectacular totalmente lleno e hice mi último show en el Día Internacional de la salsa en Puerto Rico, eso fue en marzo y luego llegó la pandemia full, cerró todo y literalmente no toqué más...”, dijo.

Sin embargo, este pare lo hizo “reflexionar bastante”. En ese sentido, el percusionista aseguró que los últimos años de su vida los pasó “sacrificando demasiado” debido a su carrera. “Es mi pasión, es algo que amo, he abierto los ojos y veo que hay que vivir la vida ahora y gozar. Así que disfruten de su vida y nos vemos el 2021”, indicó.

EMILIA DRAGO Y SU MOMENTO MÁS IMPORTANTE

Emilia Drago también se sumó a realizar un balance de año desde su cuenta de Instagram. Y, por supuesto, no pudo faltar el acontecimiento más importante: el nacimiento de su segunda hija en mayo pasado.

“A partir de ese día, el amor en mi corazón se multiplicó y a pesar de tener mucho, mucho cansancio físico, soy la mujer más feliz del mundo con mis hijitas”, escribió en la leyenda de una publicación donde luce junto a su familia.

La actriz de “Asu Mare” también consignó los proyectos que sacó adelante, tales como su unipersonal virtual “Llámame mamá” y su libro de autoayuda. “¿Ha sido un año duro? Sí, difícil, pero para mí ha sido un año maravilloso en otros aspectos de mi vida”, apuntó.

GISELA VALCÁRCEL RECUERDA A SU HERMANA

En el caso de Gisela Valcárcel, no cabe duda de que fue un año complicado, pero con el cual se siente agradecida.

Así lo dio a conocer ella misma, desde su cuenta de Instagram, con una publicación en la aseguró que se despide de este año “con ilusión y una sonrisa” debido a todos los aprendizajes que puede sonsacar como producto de estos 12 meses.

“Sé que todo ocurre para aprender algo y el 2020 me hizo patalear, llorar y hasta sentirme frustrada, pues ante la enfermedad y la muerte vienen estas emociones”, escribió en la leyenda de la fotografía que compartió.

Asimismo, la conductora de televisión recordó el fallecimiento de su hermana tras una dura batalla contra el cáncer. “Aunque cada día la extrañe, cada día la pienso y cada día la amo más”, comentó.