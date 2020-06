Daniela Darcourt contó cómo fue su experiencia al probar tragos afrodisíacos. | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

Daniela Darcourt contó hace poco su experiencia al beber tragos afrodisíacos de la selva durante una entrevista en el programa de podcast “MORANmente incorrectos”, conducido por Ricardo Morán y su hermana Mariana.

De acuerdo con la salsera, primero se aventuró a probar el Siete raíces, una bebida que se sirve en un vaso pequeño, pero se caracteriza por su potencia y su alto costo.

“Era un vasito muy pequeñito y me quejé, le dije a la chica [que sirvió el trago]: ¿Por qué viene tan pequeño y cobras tanto? Y me respondió: ‘Este trago es el más efectivo y el más icónico. Toma un poquito y verás cómo te calienta la garganta’. Yo me metí el trajo de jarabe y ¡ah!”, comentó.

Seguidamente, Darcourt relató los cambios que experimentó. “Pasa el trago y sientes cómo tu cuerpo va cambiando, como si cambiaras de piel, entonces te empiezas a estirar como gatito pero es involuntario. En ese entonces, yo tenía enamorado y lo único que quería es que pague la cuenta”, explicó la artista.

Entre otros tragos exóticos que la intérprete de “Con mi amiga” probó, ella destacó bebidas como RC, Chuchuhuasi y SVSS, que tuvo oportunidad de beber durante una visita a la ciudad de Pucallpa.

“También he probado RC. La primera vez que estuve en Pucallpa, ahora es mi lugar favorito de la selva, fue para conocer su cultura ‘chupística’… Fui a una discoteca con unos amigos… En el primer trago no sentí nada, y así pedí tres más, y luego yo estaba con toda la gente saltando, bailando, daba vueltas en público. Gracias a Dios no existen [esos videos]”, manifestó entre risas.

En la conversación con los Morán, Daniela Darcourt también reveló que tiene listo un tema grabado con el reconocido salsero Tito Nieves, el cual se lanzará el 10 de julio. Como se recuerda, recientemente estrenó "Lo último que te pido”, una canción inédita compuesta durante la cuarentena.

“Esta canción lleva mucho tiempo en el horno y hoy, por fin está fuera para que puedan escucharla... aún recuerdo el momento exacto en el que decidimos hacerla, un tema inédito que habla lo que el corazón a veces no puede decir”, dijo al respecto.