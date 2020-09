Gilberto Santa Rosa prepara su testamento porque quiere tener sus cosas "en paz y en orden". | Fuente: Instagram | Santa Rosa Live

Gilberto Santa Rosa cumplió 58 años el pasado 21 de agosto y sigue trabajando en la música como siempre, sin embargo, aseguró que está preparando su testamento. Estas declaraciones sorprendieron a sus fanáticos ya que piensan que se encuentra mal de salud.

A pesar de padecer de diabetes y estar cuidándose, el salsero contó en una entrevista con Carolina Sandoval que está redactando ese papel por una sola razón:

“Sí he trabajado en eso [el testamento] y siempre saco un tiempo para afinar cosas, me preocupa que no haya orden en eso. Dice un amigo mío: 'Mientras más tú hables de eso mejor, porque se aleja”, dijo entre risas.

Asimismo, Santa Rosa confesó que, si se va de este mundo, quiere dejar todas sus cosas “en paz y en orden”, además, espera que sus seguidores lo recuerden con sus canciones cuando él ya no esté.

En otro momento de la entrevista, el intérprete de “La conciencia” confesó que se ha mantenido lejos de los escándalos debido a que no le gusta ser parte de ello, sin embargo, a veces tiene momentos en los que quiere gritar, pero sabe que eso solo llamaría la atención de los medios amarillistas:

“No te voy a decir que a veces no tengo ganas de salir gritando también y hacer algo como lo que tú haces, tener un Instagram de esos y volverme loco, pero no”.

Gilberto Santa Rosa también comentó que está muy pendiente de su salud pues tiene diabetes. “Me cuido lo más que puedo”.

Al salsero Gilberto Santa Rosa le cancelaron -al momento- una presentación que tenía en agenda a fines de marzo en Panamá, según contó una miembro de su equipo de trabajo.

La industria musical mundial se ha visto fuertemente afectada por el brote del coronavirus, hasta el punto de que este viernes los promotores de giras musicales más importantes del mundo -Live Nation, AEG, Creative Artists Agency (CAA), William Morris Endeavor (WME), Paradigm y United Talent Agency (UTA)- anunciaron la suspensión de todos sus eventos a partir de este sábado.

