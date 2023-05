Danny Rosales se arrepiente de haber llevado a Dayanita a la televisión: "Hubiera dado mucho más con Jorge Benavides"

Danny Rosales, uno de los reconocidos comediantes de la televisión peruana, reveló que está arrepentido de haber recomendado a Dayanita para trabajar al lado de Jorge Benavides. En entrevista con el programa En escena de RPP Noticias, el recordado integrante de Los ambulantes de la risa dijo que la actriz cómica perdió una gran oportunidad de explotar todo su talento.

Como se sabe, Dayanita ha sido blanco de críticas por la actitud que tuvo con Jorge Benavides tras apartarse de JB en ATV. Frente a ello, el imitador reaccionó calificándola de "malagradecida y mentirosa" por todo lo que declaró contra él en el programa 'El reventonazo de la chola'.

"Sí me arrepiento [de haberla llevado a la televisión] porque hubiera dado mucho más con Jorge Benavides. Yo hablé con ella y le pregunté: ¿qué te pasó, por qué hablaste así? La entiendo, porque es una persona inexperta en la farándula", declaró el artista.

Por otro lado, Danny Rosales dijo estar sorprendido por el descargo que brindó Jorge Benavides en su programa, pues revisando su historial, la figura de ATV nunca había referido de otras personas de manera pública.

"Yo conozco a Jorge hace 10 años, que he trabajado con él. He visto su historial y Jorge nunca ha salido a hablar de nadie. A mí me ha sorprendido, no sólo a mí, sino a mucha gente. Él ha estado dolido e indignado", reconoció en el espacio radial que conduce Johnny Padilla.

Pese a la polémica, Danny Rosales aseguró que aún sigue en contacto con Dayanita. Ambos participan en un programa humorístico que se transmite a través del canal de YouTube de La casa de comedia.

Dayanita no tiene contrato con 'El reventonazo de la chola'

Dayanita no tiene contrato con el programa televisivo “El reventonazo de la chola”, aclaró Ernesto Pimentel, creador del personaje que interpreta a la Chola Chabuca. Esto, luego de que la actriz cómica expresara su deseo de pertenecer al elenco de América Televisión tras participar en su programa el último sábado.

“Me siento súper feliz, siento que este es mi programa”, enfatizó Dayanita. No obstante, Pimentel contestó: “Tú crees que eres la pieza que falta en el elenco”, generando las carcajadas del público. No obstante, se supo que la exintegrante del equipo de Jorge Benavides se presentará nuevamente en “El reventonazo” este sábado 20 de mayo.

En otro momento, Ernesto Pimentel se refirió a las críticas a su programa por darle espacio a Dayanita, quien aseguró que no tenía contrato con Jorge Benavides en “JB en ATV”. “Yo respeto y aprecio a mis compañeros del humor en todos los medios. Que a todos les vaya bien y no me voy a enfrentar ni jamás he usado mi programa para causar incomodidad a nadie”, sostuvo.

Seguidamente, exhortó a sus colegas a no seguir atacando a Dayanita. "Ojalá, en algún momento, esto se calme y no le haga más daño a una persona como Dayana", añadió.