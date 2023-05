Dayanita no tiene contrato con 'El reventonazo de la chola', afirma Ernesto Pimentel

Dayanita no tiene contrato con el programa televisivo “El reventonazo de la chola”, aclaró Ernesto Pimentel, creador del personaje que interpreta a la Chola Chabuca. Esto, luego de que la actriz cómica expresara su deseo de pertenecer al elenco de América Televisión tras participar en su programa el último sábado.

“Me siento súper feliz, siento que este es mi programa”, enfatizó Dayanita. No obstante, Pimentel contestó: “Tú crees que eres la pieza que falta en el elenco”, generando las carcajadas del público. No obstante, se supo que la exintegrante del equipo de Jorge Benavides se presentará nuevamente en “El reventonazo” este sábado 20 de mayo.

Dayanita contó detalles de su separación del elenco de Jorge Benavides en ATV. | Fuente: América tv

Ernesto Pimentel asegura que no busca incomodar a Jorge Benavides

En otro momento, Ernesto Pimentel se refirió a las críticas a su programa por darle espacio a Dayanita, quien aseguró que no tenía contrato con Jorge Benavides en “JB en ATV”. “Yo respeto y aprecio a mis compañeros del humor en todos los medios. Que a todos les vaya bien y no me voy a enfrentar ni jamás he usado mi programa para causar incomodidad a nadie”, sostuvo.

Seguidamente, exhortó a sus colegas a no seguir atacando a Dayanita. "Ojalá, en algún momento, esto se calme y no le haga más daño a una persona como Dayana", añadió.

El actor cómico brindó detalles de la separación de Dayanita en el sketch 'El valor de la verdura'. | Fuente: Difusión

Dayanita respondió a Jorge Benavides, quien la calificó de “malagradecida”

Dayanita rechazó que sea “malagradecida” con su exjefe Jorge Benavides y sus excompañeros en el programa JB en ATV. En declaraciones al programa Mande quien mande, reafirmó que no habló mal de nadie y que siempre se mostró agradecida.

"Quiero agradecer a todos, como en su momento lo hice. Sé que no hablé mal, solo dije lo que tenía que responder, pero de mi exjefe y excompañeros nunca hablé mal. Siempre diré que estaré agradecida con todos, con Jorge Benavides, porque gracias a él y el programa yo he recibido el cariño del público”, manifestó.