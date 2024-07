Darlene Rosas expone difíciles momentos en 'Combate': "Todo era armado. Hacen con tu salud mental lo que quieren"

Darlene Rosas, exintegrante de Combate, ha revelado impactantes detalles sobre su experiencia en el reality de competencia: desde relaciones forzadas hasta problemas de salud mental. "Me cuesta creer que, después de tantos años, no se hayan dado cuenta que los productores deciden qué poner, de acuerdo a lo que les funciona", contó en sus redes sociales.



Recordada por su romance en pantalla con el también combatiente Miguel Arce, Darlene abrió su corazón en sus historias de Instagram al reflexionar sobre su paso por el programa. “Formé una pareja que era muy popular. Nunca fuimos pareja; eso fue totalmente armado", confesó. Insistió diciendo: "Esa pareja nunca fue real, fue completamente armada".

¿Qué dijo Darlene Rosas sobre su paso por Combate?

Darlene recordó que ingresó a Combate por recomendación de Miguel Arce. Se conocieron muchos años atrás e intentaron tener una relación, pero no funcionó debido a la diferencia de edades. “Yo entré al programa gracias a esa persona. Lo conocí cuando tenía 16 años y formamos una amistad. Intentamos salir, pero yo era menor de edad”, explicó.



"Cuando entré, los productores me preguntaron con quién me llevaba bien. Él era el único que conocía, y me dijeron si podíamos ser pareja. Los dos estuvimos de acuerdo. Él me ayudó y lo armamos", explicó. Continuó diciendo: "Yo era chica y nunca había estado en un reality. Fue muy difícil para mí, era un reto muy grande. Quizás tomé decisiones no tan buenas en ese momento".



De acuerdo a la modelo, la producción les indicaba cuándo y dónde besarse hasta que "decidieron cambiar la dinámica": "Los productores nos dijeron: 'Ya cansa el amor, ahora peléense'". "teníamos prohibido salir con otras personas publicamente. yo lo seguía al pie de la letra, pero esta otra persona no", agregó.

Darlene Rosas habla de problemas de salud mental

La presión del programa y su creciente popularidad llevaron a Darlene Rojas a enfrentar problemas con su familia. “Pasé por una etapa muy complicada porque era joven, ganaba bien, me estaba volviendo muy popular, y eso era incontrolable para mis padres. Empecé a tener conflictos con ellos. No estaba bien y no sabía cómo expresarlo”, confesó.



"Te metes a una energía donde hacen con tu salud mental lo que quieren, de acuerdo a lo que les conviene. Un productor me dijo: 'Siento que eres buena para vender un reality, porque eres emocional y sensible, pero para ti, como persona, esto es lo peor porque realmente te estás rompiendo'", agregó.



La situación alcanzó un punto crítico cuando Darlene se encontraba llorando en el camerino a solas y un productor la encontró y le dijo: "Si vas a llorar, hazlo donde haya cámaras". "Yo no lloraba para llamar la atención, lo hacía porque estaba emocionalmente mal (...) Empecé a tener episodios de ansiedad", recordó.

