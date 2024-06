"Te esperamos con amor": Coco Maggio, ex 'Rebelde Way' y 'Combate', anuncia que será papá

Coco Maggio, recordado por su papel en Rebelde Way y como conductor del reality Combate, ha anunciado que será padre, dos años después de casarse con su pareja, Mayi Sánchez. El actor argentino compartió la noticia en sus redes sociales con una emotiva declaración: "Gracias por llegar no cuando papá y mamá querían, sino cuando realmente estuvimos listos".



En un video compartido en Instagram, se puede ver el momento en que Coco se entera de su próxima paternidad. "Tenemos una noticia para darte", escribió en el post. "Nuestro porotito arcoíris. Nuestro rayo de luz después de cualquier tormenta y calma. Gracias por llegar no cuando papá y mamá querían, sino cuando realmente estuvimos listos", agregó.



El anuncio fue celebrado en redes sociales por amigos de la pareja, entre ellos Yidda Eslava, Anahí de Cárdenas, Paloma Fiuza e Ignacio Baladán. Incluso actores de Rebelde Way, como Benjamín Rojas, Jazmín Beccar y Francisco Bass, mostraron su alegría. "Por aquí ya te estamos esperando con amor, rodeados de amigos y familiares que te quieren mucho", escribió Maggio.

Coco Maggio ha anunciado en redes sociales que será padre.Fuente: Instagram: @cocomaggio

¿Quién es la esposa de Coco Maggio?

Coco Maggio y Mayi Sánchez se casaron en marzo de 2022 en una ceremonia íntima. Mayi, quien es doctora y no forma parte de la farándula, y Coco contrajeron matrimonio tras cuatro años de relación. A la boda asistieron amigos y familiares cercanos.



"Recién casados. Los festejos estuvieron increíbles. Gracias familia y amigos por darlo todo y ponerle tanta buena vibra a un día inolvidable. Gracias a todos ustedes que me enviaron mensajes de tanto amor y buena energía", escribió Maggio en redes sociales.

El actor argentino compartió la primera imagen de su bebé en redes sociales.Fuente: Instagram: @cocomaggio

¿Quién es Coco Maggio?

El actor argentino Jorge Coco Maggio debutó en la televisión en 2001 interpretando a Francisco en la telenovela Chiquititas. Al año siguiente, se unió al elenco de Rebelde Way y en 2004, participó en Floricienta. También ha sido parte de otras producciones argentinas como El refugio, Romeo y Julieta y Enséñame a vivir. En 2016, fue convocado para conducir el reality peruano Combate.



En sus últimos años en la televisión peruana, condujo Fábrica de sueños, participó como competidor en Esto es guerra y actuó en la telenovela Cumbia Pop. Paralelamente, desde 2017, comenzó un canal en YouTube donde comparte detalles de sus viajes, los cuales lo han llevado a recorrer Latinoamérica y Europa.

