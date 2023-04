Dayanita reveló que desde muy niño era maltratado por su padre, quien no aceptaba que le gustaran las personas de su mismo sexo. | Fuente: Instagram

Luego de su mediática salida de JB en ATV, la actriz cómica Dayanita reveló que está muy cerca de formar parte del elenco de El Reventonazo de la Chola, el programa sabatino de América Televisión que lidera Ernesto Pimentel.

En una entrevista con el programa Mas Espectáculos, la exfigura de ATV dijo que se encuentra en conversaciones para evaluar la propuesta que marcaría su regreso a la televisión.

"Tuve una pequeña conversación con Ernesto Pimentel y estamos analizando, viendo unos temas; pero sí, todo fresh", declaró.

Sobre el motivo de su salida del programa de Jorge Benavides, Dayanita volvió a admitir que cometió varios errores que terminaron por costarle su permanencia en ATV.

"Fue una llamada de atención como todo jefe porque falté a una de las grabaciones (de JB en ATV). No llamé, no dije nada, solo lo comuniqué pasada la hora de grabación. Tengo el problema que cuando me siento mal, soy de no responder las llamadas telefónicas a nadie. Reconozco que fue un error mío y eso me costó el trabajo", explicó.



Ya no quiere regresar a JB en ATV

Magaly Medina reafirmó la noticia sobre la nueva etapa laboral de Dayanita. En su programa del 28 de abril, la 'Urraca' aseguró que la comediante no piensa en volver a trabajar con el elenco de Jorge Benavides.

"Lo que a mí me han dicho es que ella (Dayanita) salió mal y quedó pésimo, ella no se fue como una 'lady'... a ella la sancionaron, pero luego que la sancionaron, ella se hizo la resentida y se fue a su casa y nunca más volvió. Nunca llamó para decir 'hasta cuándo es mi sanción y cuándo tengo que volver a grabar'. Cuando la llamaron, ella nunca contestó el teléfono y nunca le interesó volver, eso me dice la gente de su producción", detalló.

"Como en otros canales estornudan y aquí nos resfriamos, nos han dicho que ya estaría la nueva contratación de la Chola Chabuca, así que tan solitaria no está, por eso es que ya no quiere volver acá (ATV)", reveló.

La Uchulú descarta enemistad con Dayanita

A proposito del posible ingreso de Dayanita a El Reventonazo de la Chola, los conductores de América Hoy se comunicaron con La Uchulú para recoger su opinión al respecto, pues en redes sociales se ha dicho que ambas no tendrían una buena relación.

También se dice que Dayanita sería "el remplazo" de la también tiktoker, luego de su reciente salida del programa de La Chola Chabuca.

"Yo no tengo por qué pelearme con nadie y menos con ella que es mi amiga... no sé nada (sobre el ingreso de Dayanita), pero si ingresa a El Reventonazo de la Chola, bienvenida, el trabajo es para todos. Yo no tengo problemas con ella", declaró.

