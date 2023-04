También como Dayanita Show, es reconocida principalmente por su participación en los programas del comediante Jorge Benavides. | Fuente: Instagram

La actriz cómica Dayanita aclaró que su ausencia en el programa JB en ATV se debe a una suspensión por un acto de indisciplina, pero indicó que todavía no tiene fecha para regresar al espacio televisivo y por el momento se mantiene enfocada en su nueva faceta como cantante.

"Ahora me estoy recurseando y empezando a trabajar, prefiero enfocarme en lo que estoy haciendo. No sé todavía qué día o qué fecha voy a volver (a JB en ATV), ahorita no estoy de descanso, estoy copada hasta el mes de octubre creo", declaró en Magaly TV, la Firme.

También señaló que no ha recibido otras propuestas televisivas, pero aseguró que estaría feliz de volver al programa de Jorge Benavides.

"Todavía no tengo propuestas para ir a otro canal, uno no sabe lo que pueda pasar mañana... si volviera a estar con la familia de JB, yo feliz, pero sigo facturando, sigo haciendo mis eventos y enfocada en la música", expresó.





'Cachito' y 'Yuca' hablan de la suspensión de Dayanita

Por otro lado, Walter 'Cachito' Ramírez y Enrique Espejo, mejor conocido como 'Yuca', opinaron sobre la suspensión de su compañera y la actitud que evidenció por no ir a los ensayos del programa.

"Hay gente que realmente se marea (en la televisión), es difícil mantenerse y ubicarse, siempre hay que pisar tierra, no hay que pisar huevos", dijo Ramírez.

"Veo que ya no es como antes, como cuando recién ingresó; la vi cambiada, bastante cambiada, a veces no respondía el saludo", comentó el popular 'Yuca'.

Frente a las declaraciones de sus compañeros, Dayanita puso paños fríos a sus comentarios y prefirió no entrar en dimes y diretes.

"Yo siempre me he dado la vida como cualquier persona, pero hay veces que estas almorzando y te piden una foto, si dices que no, entonces te dicen creída o botada. Yo no voy a hablar mal de mis compañeros o hablar mal de nadie", expresó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!