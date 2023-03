También como Dayanita Show, es reconocida principalmente por su participación en el programa 'JB en ATV' del comediante Jorge Benavides. | Fuente: Instagram / Dayanita Show

Varias especulaciones surgieron tras la ausencia de Dayanita en la última emisión de "JB en ATV", desde un cuadro depresivo por un problema sentimental hasta una supuesta incursión en OnlyFans. Lo cierto es que Alfredo Benavides, integrante del programa, desmintió estos rumores y aseguró que la actriz cómica fue sancionada por un acto de indisciplina.

Consultada por las declaraciones del hermano de Jorge Benavides, la reconocida figura de la televisión prefirió no comentar al respecto, pero aseguró que lo hará en su momento. Por lo pronto, dice estar tranquila y pensando en los cambios que se vienen en su vida.

"Por el momento no pienso dar declaraciones sobre lo que se ha dicho, ya habrá momento para hacer comentarios. Yo me encuentro muy bien, tranquila, yo estoy bien. Se vienen algunas novedades, aún no las puedo comentar, pero pronto van a enterarse... no habrá nada de OnlyFans ni nada por el estilo, serán cambios en mi vida", dijo a Trome.

Con el objetivo de darle un nuevo rumbo a su carrera artística, Dayanita reveló que planea incursionar como cantante. "Exacto, eso también se viene, es un nuevo proyecto que me tiene ilusionada. Será en el género cumbia, me siento agradecida con la vida y con Dios", agregó.

Finalmente, indicó que seguirá trabajando como actriz cómica en "La Casa de la Comedia", una propuesta humorística que se transmite a través de YouTube y que comparte junto a otros reconocidos colegas como Danny Rosales, 'Luz Clarita' y 'Chikiplum'.

Jorge Benavides recalca que "nunca se ha desubicado"

Jorge Benavides asegura que el éxito no se le sube a la cabeza. La preferencia del público es su incentivo para seguir trabajando. "No [me marea el éxito del ráting]. Tengo los pies bien puestos en la tierra y nunca me he desubicado", aseguró al diario Trome.

El actor cómico admitió que fue un "riesgo cambiar de canal y empezar de cero" [pasó de Latina a ATV], pero en redes sociales ha recibido muestras de cariño del público.

"Yo no me 'jamoneo' diciendo que soy el número uno de la comicidad, a mí me gusta trabajar y tengo el gran respaldo de mi elenco. Sin duda, que seguiremos esforzándonos para seguir haciendo reír a la gente", apuntó Jorge Benavides.

Por otro lado, indicó que todos en el canal se encuentran contentos, tanto los ejecutivos como el equipo que trabaja en "JB en ATV". "Todos estamos agradecidos. Es más, los técnicos del canal se vacilan a morir junto con nosotros en los ensayos y grabaciones. El grupo es divertido", agregó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!