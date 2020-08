Merly Morello recibe acoso en redes sociales y pide que no se normalice. | Fuente: Instagram

A través de sus redes sociales, Merly Morello, la popular ‘Lily’ en la teleserie “De vuelta al barrio”, comentó que está sufriendo acoso en redes sociales donde muchos hombres le envían mensajes obscenos, los cuales perturban su tranquilidad y salud mental.

La actriz de 16 años realizaba un evento por la plataforma de Zoom junto a unos fanáticos; sin embargo, salió abruptamente del vídeo sin dar explicación a los presentes. “Perdón por haberme salido así rápido, pero la verdad es que no estoy para aguantar esa clase de acoso sexual”, dijo sollozando en sus historias de Instagram.

Merly Morello confesó que un hombre le había amenazado con abusar sexualmente de ella. “¡Qué tienen en la cabeza!”, se le escucha decir con un tono incómodo y molesto. La artista comentó que ninguna mujer debe pasar por este tipo de situaciones ni se debe normalizar estas acciones.

Por otro lado, también pidió disculpas por aparecer llorando en Instagram; no obstante, asegura que es su manera de desahogarse y que “otras mujeres salgan a hablar” si es que sufren acoso. Asimismo, Merly Morello indicó que las personas deben respetar su manera de vestir, porque debe existir respeto. “Yo me visto para mí, no necesito escuchar tu opinión”, concluyó.

“DE VUELTA AL BARRIO 4”

Gigio Aranda, productor y guionista de “De vuelta al barrio”, confirmó que el equipo ya se encuentra grabando la cuarta temporada de la popular la serie. Sin embargo, están trabajando en unas modificaciones del guion debido a los cambios necesarios para cumplir con los protocolos por la pandemia.

Por otro lado, aseguró que los actores Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Teddy Guzmán y Ana María Jordán, quienes son considerados población vulnerable ante el virus, seguirán en la historia, ya que son importantes. “Todos los integrantes del elenco tienen un contrato hasta fin de año, así que sí estarán”, recalcó en conversación con RPP Noticias. Claro, están viendo de qué manera incluirlos para evitar cualquier posible contagio.