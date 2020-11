Teddy Guzmán | Fuente: Facebook

Pese a no poder regresar a las grabaciones, la actriz Teddy Guzmán se mostró muy contenta por el cambio en la historia de "De vuelta al barrio".

"Por ahora no puedo ir al set pero ya he grabado algunos enlaces telefónicos. La historia ha dado un giro y pronto se vivirá la pandemia en el barrio", señaló para Trome.

Como se sabe, “De vuelta al barrio” ha cambiado radicalmente su ambientación ante la pandemia de COVID-19 y, aunque los años no han pasado para los personajes, su historia es retratada desde el enfoque del 2020.

Para Gigio Aranda, tomar esta decisión que cambiaría por completo la exitosa producción de América TV no fue sencillo. Sin embargo, con la reescritura del guion, nota que siguen siendo los mismos personajes y la historia de siempre; pero en una época distinta con celulares y otras tecnologías.

“No me gustaba la idea de cambiar porque el programa había sido creado para disfrutar y vivir la nostalgia. Y ves que sigue siendo en esencia el mismo, pero con celulares. No hay forma de que el público que lo ha visto hasta el día de ayer no se sienta identificado con lo que va a seguir”, aseguró para América Espectáculos.

"HISTORIAS COTIDIANAS"

La actriz Teddy Guzmán será una de la protagonista de uno de los capítulos de la nueva serie Historia Cotidianas, que se estrena este miércoles 4 de noviembre, a las 7.30 de la noche, a través de VivaTV.

“Es importante que hayan producciones así, que se busque sensibilizar y crear conciencia de lo que está pasando. En esta serie seré Nancy, y mi caso mostrará la soledad con la que vive el adulto mayor", adelantó Teddy Guzmán.

“Estoy aprendiendo nuevas cosas, a adaptarme a esta nueva normalidad. No he dejado de trabajar. No pienso en retirarme”, añadió la actriz que posee una amplia carrera en teatro, cine y televisión.

