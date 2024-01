Denisse Dibós recuerda emotiva escena de 'Papá en apuros' tras fin de grabaciones: "Se llenaron mis ojos de lágrimas"

Tras terminar las grabaciones de Papá en apuros, Denisse Dibós se mostró feliz de formar parte de esta novela familiar y destacó la actuación de los niños.

"A veces los adultos nos olvidamos de que hay un niño presente y nos ponemos a hablar de cosas de adultos y se nos escapa una lisura y te olvidas que hay un niño. En general había un cuidado bonito, un cuidado de elección para los chicos. comentó cuál fue la escena que más le llegó al corazón", dijo la reconocida actriz.

Sin embargo, Denisse Dibós confesó que el momento que más recordará de sus escenas en Papá en apuros fue cuando trabajó junto a Bianca Bazo, la niña que interpreta a su nieta Marina.

"Había una escena bien bonita que yo estoy pasando por el pasillo y escucho a Marina hablando con su mamá (Antonia), que es mi hija fallecida. Cuando escucho eso, yo estoy afuera y el director me pide ‘quiero que te quedes en el marco de la puerta escuchando y quiero quedarme ahí contigo’. Él dice ‘grabando’, yo paso por el pasillo y escucho a la niña hablando con su mamá y te juro que me rompió el corazón, me rompió el corazón porque Bianquita es tan chiquita, pero tan natural, muy talentosa, le sale de adentro, le sale del corazón. Estaba parada en el marco de la puerta escuchando y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas", comentó la artista que interpreta a 'Emilia Santillana' a Latina Entretenimiento.

Denisse Dibós junto a Juan Carlos Rey de Castro y Luciana Blomberg en las grabaciones de "Papá en apuros".Fuente: @denissedibos

¿De qué trata Papá en apuros?

Martín Seminario es un Capitán de Fragata de la Marina, viudo y con 4 hijos. Él tendrá la difícil misión de educarlos y sacarlos adelante contra viento y marea. Su gran misión será buscar una mamá para ellos.

En medio de esa búsqueda, llegarán a su vida dos mujeres muy cercanas a él, pero con personalidades totalmente distintas: Julieta Olaya, quien lo ayudará en el cuidado y protección de sus traviesos hijos y Natalia Rodríguez, su empoderada secretaria que tiene un amor platónico por el Capitán de Fragata y hará todo lo posible para ser correspondida.

Luciana Blomberg: "No quiero ser madre"

Luciana Blomberg sigue cosechando éxitos tras el estreno de la novela Papá en apuros. La actriz le da vida a Julieta y comparte roles con Nikko Ponce, Juan Carlos Rey de Castro, Bruno Odar, Joaquín Escobar y más.

A sus 31 años y más proyectos por delante, la artista considera que no es un buen momento para ser mamá, ni siquiera está en sus planes actualmente: “Nunca he querido ser madre. A mis 31 años no tengo ese sentimiento de maternidad, no sé si surja más adelante”, comentó.

La razón por la que Luciana Blomberg no desea convertirse en madre es por la situación que atraviesa el mundo: “Está destruido social, política y económicamente. Además, el planeta se está acabando con el calentamiento global”, dijo para Trome.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis