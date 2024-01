Luciana Blomberg, actriz de 'Papá en apuros': "No quiero ser madre, el mundo está destruido"

Luciana Blomberg sigue cosechando éxitos tras el estreno de la novela Papá en apuros. La actriz le da vida a Julieta y comparte roles con Nikko Ponce, Juan Carlos Rey de Castro, Bruno Odar, Joaquín Escobar y más.

A sus 31 años y más proyectos por delante, la artista considera que no es un buen momento para ser mamá, ni siquiera está en sus planes actualmente: “Nunca he querido ser madre. A mis 31 años no tengo ese sentimiento de maternidad, no sé si surja más adelante”, comentó.

La razón por la que Luciana Blomberg no desea convertirse en madre es por la situación que atraviesa el mundo: “Está destruido social, política y económicamente. Además, el planeta se está acabando con el calentamiento global”, dijo para Trome.

Cabe resaltar que su pareja tiene un hijo, fruto de su compromiso anterior, y comparte momentos con él: “Adoro al pequeño”. Además, calificó de egoístas a las personas que tienen hijos solo para que los cuiden en la vejez.

¿De qué trata Papá en apuros?

Martín Seminario es un Capitán de Fragata de la Marina, viudo y con 4 hijos. Él tendrá la difícil misión de educarlos y sacarlos adelante contra viento y marea. Su gran misión será buscar una mamá para ellos.

En medio de esa búsqueda, llegarán a su vida dos mujeres muy cercanas a él, pero con personalidades totalmente distintas: Julieta Olaya, quien lo ayudará en el cuidado y protección de sus traviesos hijos y Natalia Rodríguez, su empoderada secretaria que tiene un amor platónico por el Capitán de Fragata y hará todo lo posible para ser correspondida.

¿Quiénes conforman el elenco de Papá en apuros?

El elenco de Papá en Apuros lo completan reconocidos actores peruanos:

1. Juan Carlos Rey de Castro (Martín Seminario)

2. Julieta Olaya (Luciana Bloomberg)

3. Ximena Díaz (Natalia Rodríguez)

4. Rodrigo Sánchez Patiño (Jorge Arrarte)

5. Nikko Ponce (Matías “El Toyo” Quiroz)

6. José Miguel Arguelles (Cristóbal Seminario)

7. Bianca Bazo (Marina Seminario)

8. Matilde León (Luna Seminario)

9. Mariano Ramírez (Vasco Seminario)

10. Joaquín Escobar (Jhonatan Quiroz)

11. Bruno Odar (Ramón “Moncho” Olaya)

12. Dennise Dibós (Emilia Santillana)

13. Paulina Bazán (Stephanie Quiroz)

14. Adriana Campos (Bárbara Castro)

15. Ekaterina Konysheva (Kate Chamberline)

16. Mónica Rossi (Vicky Pacheco)