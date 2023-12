Nikko Ponce se despide de su personaje en 'Papá en apuros': "Tengo sentimientos encontrados"

"Melancolía por dejar de grabar y estar junto a sus compañeros día tras día", escribió Nikko Ponce tras anunciar que las grabaciones de Papá en apuros llegó a su fin. El actor que interpreta a Matías en la novela se despidió del público y de sus compañeros de reparto por la experiencia.

"Aprovecho para contarles que hoy ha sido mi último día de grabación en Papá en Apuros. La verdad, fue una mezcla de varios sentimientos, entre melancolía por dejar de grabar y estar junto a mis compañeros día tras día, junto a mis amigos actores, técnicos, directores, productores y todo el equipo que trabaja en este proyecto tan lindo. Ha sido un placer", comentó el artista en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Nikko Ponce aseguró que "se ha formado una familia tan linda" y espera que sigan frecuentándose o coincidiendo en futuros proyectos. "Gracias por trabajar tan lindo. Los llevo en el corazón".

¿De qué trata Papá en apuros?

Martín Seminario es un Capitán de Fragata de la Marina, viudo y con 4 hijos. Él tendrá la difícil misión de educarlos y sacarlos adelante contra viento y marea. Su gran misión será buscar una mamá para ellos.

En medio de esa búsqueda, llegarán a su vida dos mujeres muy cercanas a él, pero con personalidades totalmente distintas: Julieta Olaya, quien lo ayudará en el cuidado y protección de sus traviesos hijos y Natalia Rodríguez, su empoderada secretaria que tiene un amor platónico por el Capitán de Fragata y hará todo lo posible para ser correspondida.

Las escenas de besos en Papá en apuros

Junto con Juan Carlos Rey de Castro (Martín Seminario), la actriz Ximena Díaz comparte escenas románticas que no pasaron desapercibidas por su esposo, Pancho Cavero. El veterinario confesó que no puede ver a la madre de sus hijos besando a un colega.

“He visto varias novelas estando con Ximena y dije ‘uy, allí viene el chape’…chape por acá, chape por allá, o sea, es bravo y vi una escena, por ejemplo, que la novela terminó en chape… y yo estaba viendo; porque yo la acompaño a ver, pero cuando veo eso, me hago el loco, luego digo sí pues, me molesta”, contó en Arriba mi gente. No obstante, reveló que confía en su esposa y sabe que está viviendo un sueño al formar parte de una de las novelas más vistas.

¿Quiénes conforman el elenco de Papá en apuros?

El elenco de Papá en Apuros lo completan reconocidos actores peruanos:

1. Juan Carlos Rey de Castro (Martín Seminario)

2. Julieta Olaya (Luciana Bloomberg)

3. Ximena Díaz (Natalia Rodríguez)

4. Rodrigo Sánchez Patiño (Jorge Arrarte)

5. Nikko Ponce (Matías “El Toyo” Quiroz)

6. José Miguel Arguelles (Cristóbal Seminario)

7. Bianca Bazo (Marina Seminario)

8. Matilde León (Luna Seminario)

9. Mariano Ramírez (Vasco Seminario)

10. Joaquín Escobar (Jhonatan Quiroz)

11. Bruno Odar (Ramón “Moncho” Olaya)

12. Dennise Dibós (Emilia Santillana)

13. Paulina Bazán (Stephanie Quiroz)

14. Adriana Campos (Bárbara Castro)

15. Ekaterina Konysheva (Kate Chamberline)

16. Mónica Rossi (Vicky Pacheco)