Deyvis Orosco comparte una emotiva fotografía junto a sus padres: "Iban tomados de la mano juntos, amándose" | Fuente: Instagram

Hace unos días, Deyvis Orosco presentó su primer libro biográfico en la Feria Internacional del Libro de Lima 2019. Su emoción lo llevó a compartir una fotografía junto a sus padres, con la que les agradeció por todo lo que le dieron.

"Se dice que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Pero, él decía que ella no podía estar detrás de él porque ellos iban tomados de la mano, juntos, cuidándose, amándose. Si no hubiese sido por ella, él no hubiese llegado a ser quién fue. Y tampoco yo", se lee en la leyenda de la emotiva foto en la que aparecen un pequeño Deyvis, su padre Johnny Orosco y su madre Eva Atanasio.

LA HISTORIA DEL HEREDERO DEL GRUPO NÉCTAR

A través de un video, el cantante de cumbia anunció la presentación de su libro, en el que cuenta desconocidos pasajes de su vida durante el inicio de su carrera musical.

“Por fin la espera terminó, ahora podré compartir con ustedes lo que estuve preparando mucho tiempo y lo hice con mucho cariño, Para mi es emocionante el haber trabajado esto en secreto. Pero a partir de ahora ya está disponible para todo el mundo… Hay quien solamente conoce lo que está fuera, lo que se ve, pero no saben todo lo que tuve que pasar para llegar a ser quien soy”, se le escucha decir al líder del Grupo Néctar.