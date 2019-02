Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez Lamadrid Newton.

En el Día de San Valentín, los músicos deben trabajar. Sobre todo si eres el vocalista de una de las bandas más reconocidas de la cumbia. Deyvis Orosco tuvo que cumplir con un show en el Centro Comercial Plaza Norte y, en la noche más romántica del año, lo acompañó no solo su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid, sino su suegra, Jessica Newton.

En algún momento de la noche, antes o después de que Deyvis Orosco diera rienda a su talento sobre el escenario, Cassandra aprovechó para tomarse una foto y enviar un tierno mensaje al amor de su vida. "No me voy a cansar nunca de decirte lo orgullosa que estoy de ti. No solo del artista y profesional que eres sino del hombre extraordinario que conozco día a día. No dejas de sorprenderme nunca", escribió en su cuenta de Instagram.

Este es el romántico mensaje de Cassandra a Deyvis. | Fuente: Instagram

FAMILIA REUNIDA

Al concierto asistió también Jessica Newton, directora del Miss Perú. Ellos disfrutaron juntos de la música, sobre todo Cassandra, quien estuvo al lado del escenario grabando y cantando las canciones mientras Deyvis se entregaba al público.

Aunque Deyvis Orosco es reservado, Cassandra es activa en cuanto a publicaciones en redes sociales se refiere. En su cuenta de Instagram envía mensajes a su pareja de manera constante. A pesar de esto, ambos se han negado a brindar mayores detalles a la prensa.