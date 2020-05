Deyvis Orosco habló sobre la convivencia con su novia. | Fuente: Instagram

El cantante Deyvis Orosco y la empresaria Cassandra Sanchez De Lamadrid pasan juntos la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus.

Ante ello, el intérprete de cumbia recalcó que ahora es complicado mantener su vida personal en privada, pues comparte cada momento con su novia y se hace difícil poder ocultarlo en las redes sociales.

"Estoy feliz, siempre he dicho que mi vida personal la mantengo al margen, pero ahora, en esta época, en cómo se maneja todo, tratar de ocultar cosas ya no se puede, ahora mis momentos lindos están plasmados en mis redes", comentó el cantante en "América Hoy".

Asimismo, el hijo de Jhonny Orosco comentó que la convivencia es una bonita experiencia y reveló que Sanchez De Lamadrid es la encargada de la cocina.

"Es una experiencia muy bonita porque estamos compartiendo roles, que es lo que tiene que hacer una pareja", expresó. "Ella ha aprendido a cocinar en estos días, yo ya sabía cocinar, siempre he dicho que el hombre que cocina enamora, luego ella se metió a la cocina, ella era experta en postres, y ahora se ha hecho como que, la dueña de la casa, y yo la apoyo", añadió Deyvis Orosco.

Deyvis Orosco también se refirió sobre la pandemia por la COVID-19 que afecta a nuestro país y consideró que es necesario aprender de los errores para no repetirlos.

"Esto es un tema que nos ha tocado sin esperarlo, es algo que no se había visto nunca antes en el mundo, nadie estaba preparado para esto, creo que ha mostrado que, como país, tenemos que hacer muchas correcciones, tenemos que reorganizar muchas cosas y, sobre todo, aprender", señaló el cantante.

"El tema no es juzgar, no es señalar, es muy complicado y triste para mí, ver gente que está en la calle, no por no querer cuidarse, sino porque no tienen qué llevar a su casa, veo a madres madres que tienen que salir porque no pueden dejar sin comer a sus hijos", agregó al respecto.

En otro momento, el artista peruano contó cómo le ha afectado el confinamiento, que lo obligó a suspender todos sus eventos.

"En esta cuarentena me he dado cuenta que, en estos años, parece fácil trece años pero he pasado muchas cosas, vivía corriendo. Me puse a rebobinar, a hacer un flashback de año tras año, en que, ni siquiera, me paré a disfrutar, solo trabajaba durísimo. Y es que yo tengo una meta, cumplirle a mi padre lo que le prometí: mientras yo siga vivo su legado seguirá presente", recalcó el intérprete.

"Soy un agradecido de Dios, he trabajado muchísimo durante estos trece años, esto que está pasando ahora nos va a hacer reflexionar, esto va a pasar, pero cuando pase no podemos regresar a ser los mismos, esto nos ha servido para corregir, para valorar más lo que tenemos", concluyó Deyvis Orosco.