Jessica Newton habló de su deseo en convertirse en abuela. | Fuente: Composición

"Yo ya me considero abuela", dice Jessica Newton al ser consultada sobre si le gustaría tener nietos. La directora de la organización Miss Perú hace referencia a que considera a la hija de Laura Spoya como su nieta.

"Emilia para mí es mi nieta. Cuando Laura (Spoya) entró en trabajo de parto, yo me acuerdo que estaba en un centro comercial en Miami y salí corriendo a buscar zapatitos. Ya la ansiedad no la soportaba", dijo Jessica Newton a RPP Noticias.

Asimismo, Newton habló de la relación de Deyvis Orosco y su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid y reveló que le encantaría tener un nieto de ellos.

"Me encantaría un bebé de Deyvis y de Cassandra. Por supuesto que sí. Yo siempre lo fastidio (a Deyvis) de que le va a tener que poner de nombre Newton porque sino mi apellido no va a quedar porque su apellido sería Orosco Sánchez de Lamadrid. Entonces, lo único que he pedido es que le pongan Newton aunque sea de segundo nombre", agregó.

Finalmente, la exreina de belleza señaló que su familia mantiene en reserva los planes de matrimonio de Deyvis y Cassandra, pero ella está muy contenta con el novio de su hija.

"La conversación que yo tuve con Deyvis fue suficiente para darme cuenta que es el yerno que yo quiero tener. Estamos felices, yo lo considero parte de mi familia. Hablamos todos los días. Al principio nadie se hubiera imaginado que éramos tan parecidos. Por eso, yo lo molesto y le digo que él es Orosco Newton. Con él tengo una relación fantástica", concluyó.