Deyvis Orosco se luce en Tik Tok con Cassandra | Fuente: Instagram

La pandemia ha hecho que el cantante Deyvis Orosco se acerque a su público a través de las redes sociales y, a la vez, ha empezado a compartir parte de su romance con Cassandra Sánchez De Lamadrid.

No obstante, el intérprete de "Pecadora" señaló que -aunque comparte su felicidad con sus seguidores- hay cosas, como la fecha de su aniversario con la hija de Jessica Newton, que prefiere mantener en reserva.

“Nosotros somos muy felices, siempre he sido un chico que ha mantenido su vida privada al margen, pero creo que se nota mi felicidad. La vida que tenía era diferente, vivía de avión en avión, y ahora tengo la oportunidad de compartir, ver crecer a mi cachorrito ‘Wakatay’, que es todo un influencer", comentó para diario Trome.

"Antes todo era trabajo. No pienso sobreexponer mi vida, pero hay que adaptarse. Vengo de una generación donde no existían las redes sociales, voy a seguir manteniendo mi vida en privado, pero no voy a quitarles a mis seguidores que compartan conmigo mi felicidad", añadió.

En esa línea, Deyvis Orosco lanzó su cuenta de TikTok -según contó- a pedido de su público y de la misma Cassandra. "En un día logré casi el millón de reproducciones”, afirmó el cantante.

