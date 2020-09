Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez revelan el secreto de su relación. | Fuente: Instagram | Casemaze

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez son una de las parejas más estable en la farándula. A pesar de que el cantante de cumbia se ha mantenido alejado de los medios en cuanto a temas de amor, esta vez decidió hablar abiertamente de su convivencia con la hija de Jessica Newton.

Si bien sabe que es difícil mantener un hogar y compartirlo, el intérprete de “No te creas tan importante” confesó que para que el romance no se acabe y puedan caminar juntos, hay dos pilares:

“El respeto y comunicación”, aseguró Deyvis para el diario Trome. “Hay gente que espera mucho tiempo para comunicar qué no te gusta y eso está mal. Desde el inicio le dije ‘esto está bonito y mi vida es así, no es que yo no quiera tener tiempo, no lo tengo de verdad’”, continuó.

El artista es consciente de que su trabajo demanda mucho tiempo, pero antes de conocer a Cassandra Sánchez, no sabía que estaba dejando el amor como segundo plano: “Desde el principio entendió que vivía en una revolución diferente, pero ella fue mi cable a tierra”, dijo Orosco.

Por otro lado, su pareja comentó que nunca le exigió tiempo para ella ya que entendía cuál era su profesión por lo que entendió. Además, afirma que siempre respetó el oficio de Deyvis y no pretendía cambiarlo:

“Jamás le exigí que me diera tiempo para mí, porque no puedes pretender cambiarlo, uno tiene que respetar a las personas como son. Lamentablemente, las parejas escuchan para pelearse y deben escuchar para entenderse”, sostuvo.

Orosco confiesa que fue “amor a primera vista” cuando conoció a Cassandra y cuenta qué fue lo que le atrajo de ella:

“Terminamos hablando de todo cuando nos conocimos y yo veía a una chica que se iba poniendo nerviosa y roja a la vez, en ese momento no veía a la hija de la reina, sino a una chica noble, inteligente, y eso me causó un sentimiento que no había experimentado en muchos años”, concluyó.