Deyvis Orosco pidió la mano de Cassandra Sánchez | Fuente: Facebook | Deyvis Orosco

Es habitual ser testigos de las románticas pedidas de mano en medio de las celebraciones por San Valentín. Cualquier sitio puede convertirse en el lugar ideal para pedirle matrimonio a tu pareja, incluso un concierto.

Esto le ocurrió a Cassandra Sánchez, quien fue sorprendida por su pareja Deyvis Orosco durante un show en vivo que ofrecía a sus seguidores con motivo del día del amor y la amistad. El cantante volvió a pedir matrimonio a la hija de Jessica Newton frente a decenas de espectadores.





EL SUEÑO DE CASSANDRA

Arrodillado sobre el escenario, el "bombón de la cumbia" hizo la pregunta de rigor a la madre de su hijo, generando un ambiente de sorpresa y emoción. La respuesta de Cassandra no se haría esperar, sellando el romántico momentos con un sí.

A través de sus redes sociales, Cassandra Sánchez compartió una imagen de la nueva pedida de mano, dando sus impresiones al respecto.

"Si estoy soñando por favor no me despierten. Gracias por ser el hombre que eres, logras pensar en hacer cada día de mi vida especial. No me salen las palabras para expresarte cuando te amo", publicó en Instagram.

LA PEDIDA DE MANO OFICIAL

No es la primera vez que la pareja se profesa amor eterno. En octubre de 2020, Deyvis Orosco le pidió matrimonio a Cassandra Sánchez De Lamadrid en una romántica noche en compañía de sus familiares. El anuncio del compromiso emocionó a sus seguidores y a la propia Jessica Newton, quien estuvo presente en el preciso momento de la pedida de mano de su hija.

"Fue una sorpresa tan natural, fue un momento sencillo, honesto y bello que lloré con ellos. Deyvis empezó a hablar de la familia y de su amor por Cassandra y de pronto se arrodilló y fue de película, inolvidable. Hemos recibido un hijo más con la bendición de Dios, estamos felices", reveló la organizadora de Miss Perú a Trome.

