Marisela Puicón revela qué la motivó a dejarlo todo en Perú para "empezar de cero" en Estados Unidos como actriz

Hizo una destacada trayectoria artística en Perú, participando en producciones como Pantaleón y las visitadoras, Las vírgenes de la cumbia y Al fondo hay sitio. A pesar de que muchos podrían haber envidiado sus logros, la cantante y actriz Marisela Puicón decidió tomar otro rumbo y abrirse camino en Estados Unidos, donde empezó "desde cero".

Un nuevo comienzo

Marisela contó a RPP que en 2021 tomó la decisión de establecerse en Estados Unidos y desplazarse constantemente entre los estados de Florida, California y Tennessee debido a su ritmo de trabajo. Reconoció que comenzar de nuevo en otro país fue un gran desafío, especialmente en una industria tan competitiva como la estadounidense.

"Sí, definitivamente. Ningún actor puede manejarse solo sin una representación. Es difícil entrar en la industria aquí, no te prestan atención o simplemente no te toman en cuenta. Al principio, cuando no tenía representación, buscaba oportunidades, pero no llegaban. La credibilidad de ser un actor profesional te la da una agencia", comentó vía telefónica en el programa En Escena.

¿Qué motivó a Marisela Puicón a dejarlo todo en Perú y empezar de cero en Estados Unidos?

La artista explicó que, si bien sentía la necesidad de crecer profesionalmente, su decisión de emigrar también estuvo motivada por los efectos de la pandemia.

"La pandemia tuvo mucho que ver. Si bien es cierto que desde 2015 ya había regularizado toda mi documentación, decidí volver al Perú para seguir trabajando. Tenía mi empresa y, en general, me iba muy bien; había logrado muchas cosas allá. Luego surgieron más proyectos, pero en 2019 regresé con una idea que siempre me rondaba: tenía que llevar mi carrera a un siguiente nivel. Sin embargo, la zona de confort que tenía en Perú no me permitía arriesgarme, y también sentía temor de enfrentarme a lo desconocido", reveló.

Sin embargo, Puicón admitió que hubo momentos de duda y nostalgia, especialmente por su madre, pero se apoyó en su entorno para mantenerse firme en su decisión.

"Hubo muchas lágrimas, muchas ganas de regresar, sobre todo por mi madre. Pero antes de irme, les dije a ella y a mis amigos: por favor, cuando llame llorando, no me digan que regrese, porque sé que me va a pasar. Y sí, me tocó hacerlo. Cuando llamé diciendo que los extrañaba mucho, les pedí que no me pidieran volver, sino que me dieran fuerzas para seguir adelante".

Tras cuatro años de esfuerzo, Marisela siente que su carrera empieza a tomar el rumbo que siempre buscó.

"Sí, definitivamente. Luego de cuatro años puedo decir que sí, sí se puede, sí es posible, siempre que lo hagas con disciplina, seas consciente y sigas todas las reglas. Aquí hay muchísimas reglas: desde el idioma hasta el funcionamiento de la industria, que es tan grande que no sabes por dónde empezar. Como artistas, muchas veces tenemos que hacer de todo para poder subsistir, ¿verdad? Pero aquí necesitas definir cuál es tu fuerte. En mi caso, es la actuación. Si bien también soy cantante profesional, la actuación siempre ha sido la base de mi carrera artística, tanto en Perú como aquí", explicó.

Nuevos proyectos en Estados Unidos

Actualmente, Marisela Puicón forma parte de los proyectos audiovisuales de Dhar Mann Studios, una reconocida productora estadounidense de contenidos inspiradores y virales en redes sociales.

"Es la primera creadora de contenido en Estados Unidos que produce historias con mensaje, y para mí es una bendición. Todos los contenidos son en inglés. Si quiero trabajar con grandes productoras, debo dominar el idioma, el acento americano y su musicalidad", comentó.