Deyvis Orosco detalló que viene recuperándose luego de ser operado de emergencia por un problema maxilar. | Fuente: Instagram / Deyvis Orosco

Como reveló hace casi dos semanas su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid, Deyvis Orosco fue sometido a una operación quirúrgica de emergencia, debido a unos fuertes dolores maxilofaciales que venía padeciendo.

Luego de ser dado de alta y recuperarse en casa, el líder del grupo Néctar realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook para detallar qué fue lo que ocurrió entonces. Un ‘live’ al que se conectó miles de seguidores para conocer el estado de salud del cumbiambero.

“Todavía no puedo cantar, porque me duele mucho la mandíbula… me duele cuando hablo”, dijo el cantante. “Hace muchos años sufría un tema muscular, que pensé que era solo lo de la muela del juicio. Cuando yo cantaba se estresaba las partes [de la mandíbula]. Pensé que era un tema dental y lo dejé por los shows”, añadió.

Así, dicho problema maxilar dejó de presentar molestias cuando inició la cuarentena producida por la pandemia del nuevo coronavirus. “Por estar relajado no tuve dolor”, indicó Orosco. Sin embargo, cuando volvió a trabajar seguido, el malestar se presentó nuevamente.

“Me empezó ese dolor y lo traté con pastillas… sin embargo, el dolor se volvió insoportable, me fui de emergencia a la clínica (…). El tema se había hecho un problema muscular y había que hacer una cirugía de emergencia, eran las 10 de la noche”, contó el intérprete.

Fue así que Deyvis Orosco debió ser hospitalizado de emergencia para someterse a una cirugía maxilofacial. Una operación que, después, le impidió hablar o comer cosas sólidas durante cuatro días debido a los puntos que tenía.

Mientras, su proceso de recuperación continúa. “Fueron días fuertes, sin embargo, tuve la suerte de estar acompañado, de tener a Cassandra, a mi madre que vino a verme, y a ustedes que estuvieron pendientes de mí. Nunca hablo de mi vida privada, pero se merecían no estar preocupados”, afirmó.

Entonces, cuando Orosco fue operado, Cassandra señaló al diario Trome que se encontraba cuidando a su novio. "Gracias a Dios ya lo tengo en casa para cuidarlo y engreírlo. La verdad es que él es un hombre muy fuerte y nunca quiere preocuparme", concluyó.