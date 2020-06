Deyvis Orosco lanzó una nueva versión del tema "Pecadora". | Fuente: Instagram

La cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus no ha detenido al cantante Deyvis Orosco, quien este viernes ha sorprendido al lanzar una nueva versión del tema "Pecadora".

Esta canción, original del Grupo Néctar que lideraba su padre, une las voces de Deyvis Orosco y Johnny Orosco, con lo que el joven artista pretende rendirle homenaje al fallecido líder de la agrupación de cumbia peruana de los noventa.

A través de sus redes sociales, el popular ‘Bomboncito de la cumbia' anunció el lanzamiento de este sencillo, que incluye una gráfica que conmemora el recuerdo de su padre.



“Hoy la vida me permite cumplir una meta más, pero esta vez no es solo ¡siento tu mano caminado con la mía como cuando estabas vivo! Lo que sentí trabajando esta canción no se puede describir”, escribió Deyvis Orosco.

“Así le pruebo a todos que la música jamás tendrá distancias que nos puedan separar. Compartan conmigo y con todos los suyos, ‘Pecadora 2020’”, añadió el cantante de cumbia en su publicación de la red social.

La canción, publicada en la plataforma de YouTube, ha sido un éxito, pues a pocas horas de su estreno, ya ha logrado más de 13 mil reproducciones y cientos de comentarios.

El 13 de mayo del 2020 se cumplió 13 años de la partida de Jhonny Orosco, por lo que el intérprete de “No te creas tan importante” le dedicó sentidas palabras en una publicación de la red social:

“Hoy será un 13 diferente!!! Jamás se llenará el vacío que dejaste papá, trabajé muy duro desde el día que te fuiste para cumplirte lo que te prometí !!! Ahora desde el cielo debes sonreír !!! Te extraño mucho, apenas pase esto, volveremos a conversar como siempre !! TE AMO PAPÁ”, escribió Deyvis Orosco.