En el Día de la Madre, Ethel Pozo dedicó unas palabras a su madre Gisela Valcárcel. | Fuente: Instagram

Ethel Pozo dedicó un emotivo mensaje para Gisela Valcárcel en el Día de la Madre. La presentadora de “América Hoy” recordó los difíciles momentos que atravesó la famosa conductora de televisión cuando se convirtió en madre a los 17 años. Así también, recordó a su tía, quien falleció hace unos días.

Desde su cuenta de Instagram, compartió unas fotografías de su infancia, junto a su progenitora Gisela, quien comenzó a trabajar desde muy joven. En ese sentido, le envió un emotivo saludo en esta fecha especial para todas las madres peruanas.

“La historia empieza así Mami, tú de 17 años, conmigo en brazos”, escribió. “Tu corta edad y tus pocos recursos no impidieron que me dieras todo lo que tus alas pudieron volar. No olvido que no tenías ni para comprarme un tarro de leche o ropa. Ahí nació́ nuestra historia, cuando lo poco que tenías me lo dabas a mí”.

Ethel Pozo destacó la valentía y fortaleza de Gisela Valcárcel para salir adelante, pese a los momentos complicados que enfrentaron cuando era niña. Por ello, valora con admiració el sacrificio que realizó la conductora.

“Has sido y serás esa madre valiente que me sacó adelante y que logró revertir a punta de trabajo nuestra historia. Esa historia que te hace ser la mujer fuerte que eres ahora y esa historia que no queremos olvidar porque me hace admirarte. Desde ese momento me amaste y me cuidaste y hoy, muchos años después, puedo decirte que te amo y que valoro cada momento difícil por el que pasaste. Feliz dia”, agregó en el Día de la Madre.

Sin embargo, este no es un momento de celebración para Ethel Pozo y Gisela Valcárcel. Hace unos días, la conductora de “El artista del año” perdió a su hermana Martha, quien cuidaba de su hija cuando ella tenía que trabajar en su juventud.

“Hoy no será́ el mejor día para celebrar, porque extrañamos a nuestra adorada Marthita” señaló Ethel. “Pero no quiero dejar pasar el momento para decirte cuanto te amo y cuánto me haces sentir orgullosa de ti cada día”, finalizó.