Renzo Schuller envía condolencias a Gisela Valcárcel y Ethel Pozo. | Fuente: Instagram

Luego que Ethel Pozo lamentara el fallecimiento de su tía Martha, hermana de Gisela Valcárcel, la conductora de "América Hoy" no asistió al espacio matinal este viernes 8 de mayo.

Renzo Schuller fue el encargado de dirigir el programa de América Tv y aprovechó para enviar un mensaje de fuerza a Gisela Válcárcel y Ethel Pozo.

“Para Gisela y para Ethel, un cariño muy especial. Muchas fuerzas, ustedes ya saben perfectamente que el amor nunca muere y siempre va a seguir con nosotros”, dijo Renzo Schuller en vivo.

Vía Instagram, Ethel Pozo recordó los momentos más felices al lado de su pariente, así como lo que aprendió de ella. "Siempre fuiste mi tía adorada", sostuvo.

"Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y, claro, me engrías con tu comida. Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina, amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. ¡Te debo tantas cosas tía Marthita!", indicó.

"Fuiste la mujer más dulce y amorosa del mundo, para los que te conocimos, nos queda recordarte alegre, bailarina y engreidora. Después de mucho batallar contra esta enfermedad, Dios ha querido tenerte a su lado, como te dibujó Luanita", agregó la hija de Gisela Valcárcel.