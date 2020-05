Ethel Pozo habla de su carrera profesional. | Fuente: Instagram

La presentadora Ethel Pozo habló de su carrera profesional y su experiencia laboral, luego de las críticas que recibió por una pregunta que le hizo al periodista Gunter Rave.

La hija de Gisela Valcárcel aseguró que empezó a trabajar desde que era una niña. "Desde los 12 años. Yo he sido practicante, asistente de producción", señaló en una entrevista para Trome.

En ese sentido, recordó la vez que pasó un casting y fue rechazada por Michelle Alexander. "He estudiado actuación y me he presentado a varios castings, y no me han aceptado", expresó.

"Michelle Alexander me dijo que no era la indicada para el papel", añadió Ethel Pozo, quien recordó que la productora es amiga de su madre. "Por eso, siempre digo, debemos demostrar que estamos capacitados para realizar algo", sostuvo.

Pese a ello, la conductora de "América Hoy" recalcó que eso no ha sido motivo para desanimarse, pues ya ha participado de una película para la pantalla grande, aunque no se ha podido estrenar debido a la crisis por la pandemia.

"Sueño que un día me den un papel protagónico. (Participé) en ‘No me digas solterona 2’, que se estrenaba el 2 abril, pero hay que esperar", comentó Ethel Pozo.

FALLECE HERMANA DE GISELA

Vía Instagram, Ethel Pozo dio a conocer que su tía Martha, hermana de Gisela Valcárcel, falleció. Por ello, la conductora recordó los momentos más felices al lado de su pariente, así como lo que aprendió de ella. "Siempre fuiste mi tía adorada", sostuvo.

"Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y, claro, me engrías con tu comida. Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina, amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. ¡Te debo tantas cosas tía Marthita!", indicó.

"Fuiste la mujer más dulce y amorosa del mundo, para los que te conocimos, nos queda recordarte alegre, bailarina y engreidora. Después de mucho batallar contra esta enfermedad, Dios ha querido tenerte a su lado, como te dibujó Luanita", agregó la hija de Gisela Valcárcel.