Yaco Eskenazi habló de su admiración por Natalie Vértiz. | Fuente: Instagram

A poco de celebrarse el Día de la Madre, el conductor de "Mi mamá cocina mejor que la tuya", Yaco Eskenazi, habló de su esposa, la modelo Natalie Vértiz, con quien tiene un hijo.

Eskenazi comentó cómo celebrarán esta fecha especial y confesó que, junto con su hijo, están preparando una gran sorpresa para demostrar el amor que tienen por Natalie Vértiz.

"Nosotros la pasaremos en casa, celebrando a Natalie y a la persona que nos ayuda en nuestro hogar, que es nuestra familia. Con Liam prepararemos alguna sorpresa este domingo, quizá haremos una parrilla", comentó.

"También, queremos hacer una videollamada con la mamá de Natalie y con la mía, para estar juntos todos un rato. Ojalá, muy pronto, todos podamos abrazarnos físicamente", sostuvo el actor.

El artista de América Tv habló sobre el cambio que ha dado su esposa desde que la conoció, lo cual lo hace admirar a la modelo, a quien calificó como una madre A1.

"Natalie como mamá me ha dejado con la boca abierta y muchas veces me deja sin palabras, para mí ha sido un constante aprendizaje mirar cómo se desarrolla como mamá y, definitivamente, eso me ayuda a mí a ser un mejor papá", explicó.

"Yo la conocí siendo más chica y ahora es una mujer que lleva las riendas de la casa, hoy en día todo lo que ella hace es por Liam, por nuestro hijo. Estoy muy feliz de haber encontrado una esposa como Natalie, quien, además de ser una gran mujer, es una mamá A1", agregó Yaco Eskenazi.

SEGURIDAD SANITARIA

De otro lado, el presentador se refirió a las medidas sanitarias que se han implementado para la grabación del programa dominical "Mi mamá cocina mejor que la tuya", que conduce al lado de Ethel Pozo.

"Ahora hay diferentes normas que tenemos que cumplir y, siendo todos conscientes de que esta es la medida que tenemos que tomar, resulta cómodo, trabajamos con tranquilidad y con la certeza y seguridad de que nos estamos cuidando. Además, conozco a la gente que trabaja ahí desde hace muchos años y definitivamente son parte de nuestra familia", acotó Yaco Eskenazi.