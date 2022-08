La muerte de Diego Bertie ha enlutado a millones de personas en todo el país. | Fuente: Instagram

La inesperada muerte de Diego Bertie ha conmocionado a la escena artística nacional e internacional. Varios colegas y amigos del actor recurrieron a las redes sociales para expresar sus condolencias y resaltar su versatilidad en el teatro, el cine, la televisión y la música.

Precisamente en los últimos días, se encontraba relanzando su carrera como cantante y acudía a diversos programas y espacios radiales para promocionar su espectáculo musical. En una entrevista que concedió a Verónica Linares, el artista tocó algunos aspectos de su vida personal y de los proyectos que realizaba.

En un momento de la charla, Diego Bertie habló sobre su experiencia en la pandemia y de cómo esta situación lo llevó a reencontrarse con su pasado para luego reflexionar y cuestionarse sobre los objetivos y metas personales que debía cumplir.

"Yo no estaría haciendo algunas cosas si no hubiera pasado eso (la pandemia). Me empujó a reencontrarme con mi pasado, con mi niñez, al decir qué cosas he dejado a medias y que no quiero dejar a medias. La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana, entonces no quiero dejar nada a medias. Por ahí vino mi regreso a la música", comentó.

Entre otros temas, Diego Bertie también habló sobre lo que significó para él hablar públicamente sobre su orientación sexual, pues dijo que "se necesita tener una voz hoy más que nunca". Asimismo, expresó que es importante que se reconozca y respete las individualidades y diferencias de las personas.

"Hoy en día la persona que es homofóbica está perdiendo y está quedando mal. Esto lo tenía resuelto hace muchos años. Toda mi familia, mis amigos e incluso mi hija lo sabían. El clóset para mí no existía, pero no tenía la necesidad de hablar del tema (...) Lo hice porque siento que tenemos que tener una voz más que nunca", añadió.



LA MUERTE DE DIEGO BERTIE

Diego Bertie, ídolo de los escenarios peruanos en los años 90, falleció el viernes 5 de agosto a los 54 años, como consecuencia de una caída lo alto del edificio donde se ubicaba su vivienda, en el distrito limeño de Miraflores.



Bertie fue trasladado por los bomberos durante la madrugada al hospital Casimiro Ulloa, donde solo se certificó su deceso a las 4.10 horas, según informó el nosocomio en un comunicado.

De acuerdo con la versión de un trabajador del edificio, el artista vivía solo en el piso 14 del edificio y en algún momento de la madrugada cayó desde ese lugar.

En las últimas semanas, Diego Bertie había retomado sus conciertos en Lima con una banda de música para presentar nuevas canciones, además de los clásicos que popularizó con su grupo Imágenes hace unos 30 años, y en paralelo ofreció varias entrevistas en la televisión para hablar sobre su carrera.

