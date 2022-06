Diego Bertie contó por qué recién habló del tema de Jaime Bayly y aseguró que nunca ocultó su orientación sexual. | Fuente: Instagram

Tras una semana llena de grandes revelaciones por parte de Diego Bertie, el músico y actor peruano negó que se haya “quitado una mochila pesada” tras revelar que mantuvo una relación con Jaime Bayly.

“No puedo hablar de ‘mochilas’ y mucho menos ‘pesadas’, siempre viví libre, siempre fui abierto, mi entorno, mi familia, mis amigos, me conocen de toda la vida y nunca escondí nada”, comentó el artista.

Así como nunca negó que haya tenido otra orientación sexual, Diego Bertie confesó que sí era necesario tocar el tema por un tema de respeto entre las personas:

“Si hablé públicamente del tema es porque veo importante inculcar el respeto y la tolerancia, no importa el color o las decisiones de las personas, todos somos hermanos y eso es lo que importa”, agregó.

Tras regresar a los escenarios gracias a la música, Bertie anunció que se vienen muchos proyectos este año. “Filmo dos películas este año y tengo invitaciones para estar en la TV, así que trabajo hay y mucho. Y en lo personal estoy feliz, muy feliz”, finalizó.

Diego Bertie sobre Jaime Bayly: "Tuvimos una relación corta, fallida"

Desde hace casi 30 años que el actor Diego Bertie debe lidiar con los rumores de una relación sentimental entre él y Jaime Bayly. Este lunes, el intérprete decidió sincerarse sobre aquel episodio y confirmó que, en efecto, tuvo un romance fugaz con el escritor peruano.

A pesar de que el autor de 'No se lo digas a nadie' había tocado este tema en más de una ocasión —tanto en sus libros como en artículos periodísticos y su programa televisivo—, esta fue la primera vez en que el actor de 54 años se refirió al tema.

"Efectivamente sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante", dijo para el programa 'Magaly TV: La Firme', donde además afirmó que Bayly se sirvió de este capítulo de su vida para lucrar con la venta de sus libros.

"Expuso mi intimidad, vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño", confesó Diego Bertie.

Como se recuerda, en 1994, Jaime Bayly publicó su novela 'No se lo digas a nadie'. En la historia, que narra la lucha del joven homosexual Joaquín Camino en una sociedad conservadora, hay un personaje, Gonzalo Guzmán, que tuvo un romance con el protagonista y que la prensa lo vinculó con Diego Bertie.

