Jaime Bayly publicó un cuento en su columna semanal después de que Diego Bertie hablara sobre su "relación corta, fallida, nada relevante" con el escritor.

Jaime Bayly publicó un cuento en su columna semanal en el que, muy a su estilo y sin mencionar a los involucrados, se refirió a una revelación de "el actor", uno de los personajes de uno de sus libros más famosos. Este cuento se publicó días después de que Diego Bertie confirmó que mantuvieron una relación "corta, fallida, nada relevante".

El cuento es titulado “El actor sale del clóset” y fue publicado en La Tercera el sábado 4 de junio. Bayly, usando la ficción, habla sobre cómo la relevación de "el actor" fue observado por "el escritor".

¿Qué escribió Jaime Bayly?

Uno de los primeros temas que aborda el cuento fue cómo la revelación del "actor" calificó a su relación con "el escritor" fue "fallida". Para el narrador, esta relación no fue corta, fallida ni irrelevante. “Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de ‘Salsipuedes’, titulado ‘El actor’”, escribió Bayly, haciendo referencia a “No se lo digas a nadie”.

Jaime Bayly también escribió que "el actor de su cuento sufrió con el capítulo de la novela", porque "no era capaz de asumir su identidad sexual" y mencionó que "el escritor nunca lo vio como una agresión": “Me pareció un combustible explosivo para encender el fuego sagrado del arte, de la literatura. No fue una agresión a ti: fue un homenaje a ti”.





En el cuento, "el escritor" comentó que los calificativos "burgués" y "panzón" le produjeron pena. “¿Qué es ser burgués? Si ser burgués es tener dinero y vivir una vida muelle y desahogada, pues sí, soy burgués”, escribió. Sin embargo, el narrador también indica que "si el escritor del cuento fuera tan burgués como se dice", no habría publicado novelas “guerrilleras” y “subversivas”, “porque el buen burgués se acomoda y, por el contrario, el buen escritor desacomoda, incomoda, reacomoda a los burgueses”.

El narrador tampoco niega que "el escritor" esté "panzón", "que él no vive de su cuerpo, sino de sus palabras y pensamiento; y que esto podría deberse a las pastillas que toma para controlar su bipolaridad".

“Rebajándolo o menospreciándolo por gordo y burgués, es triste, pues revela cortedad de miras, sumisión a las modas frívolas y un corazón amargo, avinagrado”, continúa el relato.

Por último, "el escritor" afirma que "no se arrepiente de haber amado al actor ni de haber escrito la novela". "Todo lo contrario, apoya al actor en relanzamiento de su carrera musical, y confiesa que sería el hombre más feliz del mundo si escribe una canción inspirada en él".

