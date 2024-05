Diego Villarán: de la música y las redes sociales a la pantalla chica en 'Pituca sin lucas'

El estreno de Pituca sin lucas el último lunes en Latina marcó el regreso del actor peruano Jorge Aravena a la televisión local, acompañado de reconocidos actores como Emilia Drago, Martha Figueroa y Roberto Moll, junto a un elenco de nuevos talentos prometedores, entre ellos Diego Villarán.



El cantante y actor de 23 años, con una comunidad de más de 200 mil seguidores en redes sociales, ha participado en obras de teatro como Callejón, el musical criollo en 2023. Además, incursionó en la música con sencillos como No te das cuenta, que superó las 65 mil reproducciones en YouTube. Ahora, se enfrenta a un nuevo reto que había estado persiguiendo: ingresar al mundo de la televisión.



Aunque no fue seleccionado para Papa en apuros, la producción anterior de la antena, Diego agradece que ahora lo consideren para Pituca sin Lucas, un proyecto que le permite trajabar junto a actores con más experiencia. "En las grabaciones estoy aprendiendo mucho y me estoy acostumbrando al ritmo de trabajo", comenta.

¿Qué papel interpreta Diego Villarán en Pituca sin lucas?

En Pituca sin Lucas, Diego Villarán interpreta a Franco, el hijo de Manuel Gallardo, personificado por Jorge Aravena. Se trata de un joven inquieto, pero de buen corazón, que se enamora del personaje de Francisca Aronsson, hija de Techi (Emilia Drago). Es un papel importante dentro del núcleo familiar que protagoniza la telenovela.



"Este es primer mi proyecto grande. Me siento muy agradecido y tengo muchos nervios. Estoy a la expectativa de cómo reaccionará el público, porque se merecen lo mejor. Por eso, trato de recibir el feedback de mis compañeros. Soy muy curioso y también escucho y veo; así también aprendo.", indica el actor.



Asimismo, destaca la química que ha desarrollado con Aravena y Aronsson en pantalla. "De Jorge he aprendido muchísimo, y con Fran, nos estamos llevando muy bien, ella es luz. En realidad, todos nos ayudamos mucho y nos cuidamos bastante", agrega. "Siempre que vamos a grabar, sé que será un buen día porque hay química y se nota".

Diego Villarán incursiona en la pantalla chica con la telenovela 'Pituca sin lucas'.Fuente: Angora Producciones

