Dilbert Aguilar asegura estar mejor tras superar neumonía: "Nos vemos pronto en los escenarios"

Farándula Dilbert Aguilar asegura estar mejor tras superar una neumonía y que pronto vuelve a los escenarios

El cantante Dilbert Aguilar afirmó que se encuentra mejor de salud tras superar una neumonía. En ese sentido, aclaró que solo su esposa es la única autorizada para contar sobre su situación.

"Se han especulado muchas cosas sobre mi salud, pero estoy bien, muy tranquilo, así que ya muy pronto saldré a hablar de todas las cosas que han pasado. La única que informa sobre mi estado es mi esposa Jazmín y mi familia. Así que todo tranquilo, estuve con una neumonía un poco fuerte y me ayudaron para combatir esta infección, pero estoy bien. Gracias por sus oraciones, su cariño, nos vemos pronto en los escenarios. Dios los bendiga", contó el artista en el programa 'Así Somos' de RPP.

Dilbert Aguilar permaneció los últimos seis días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital de EsSalud de Angamos. Su esposa Jazmín Gutarra, en diálogo con la Rotativa del Aire de RPP, explicó que ya está fuera de peligro.

“Él está estable. Está fuera de peligro. Quiero comentar que mi esposo (Dilbert Aguilar) jamás ingresó por fibrosis pulmonar sino por una neumonía severa. Hoy es el sexto día que se encuentra en UCI, pero no porque su estado sea crónico sino porque prefieren

mantenerlo en ese lugar porque hay máquinas que aún va a necesitar y que lo van a ayudar a recuperarse”, declaró.



Claudia Portocarrero preocupada por su salud

La modelo Claudia Portocarrero, dijo que se enteró de la hospitalización de Dilbert Aguilar a través de un tercero que había ido a visitarlo porque la esposa del cantante no le brindó información.

"Yo me enteré a través de una persona que llegó al hospital. Me dijo que habían visto a Dilbert, entonces empecé a llamarlo, pero no me contestaba. Luego me contestó su conviviente, que es Jazmín, y no me dijo nada. Hasta que empecé a buscarlo con su DNI por todos los hospitales y encontré el parte del 19 de enero", contó en una entrevista telefónica con el programa Todo Se Filtra.

En sus declaraciones, la modelo señaló que, aunque quisiera proporcionar más detalles, lo mejor es respetar la privacidad de la actual pareja de Dilbert. "Se respeta porque es algo que ellos quieren mantener en privado, yo no puedo hablar mal de la madre de la hija de Dilbert. Si no quiere decir nada, se respeta", agregó.