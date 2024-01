Reportan que Dilbert Aguilar fue hospitalizado por complicaciones respiratorias

Nacional Dilbert Aguilar

Esladi Edilberto Aguilar Fernández (Jaén, Cajamarca; 4 de agosto de 1974), conocido artísticamente como Dilbert Aguilar​, es un cantante y compositor peruano de cumbia. | Fuente: Facebook: Dilbert Aguilar

El reconocido cantante Dilbert Aguilar se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de EsSalud de Angamos, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. De acuerdo con información preliminar, su ingreso al centro de salud tuvo lugar el 19 de enero debido a complicaciones en sus vías respiratorias asociadas a una fibrosis pulmonar.

RPP pudo corroborar que la pareja del cantante, Jazmín Gutarra, visitó el hospital el martes 23 de enero, pero se retiró sin proporcionar detalles sobre el estado de salud actual del intérprete. La hospitalización, según fuentes cercanas, se desencadenó tras experimentar un evento de descompensación durante una presentación.

"Repentinamente se puso mal cuando estaba en una presentación en el interior del país. De inmediato lo trasladaron a un centro de la zona, luego lo derivaron a nuestra capital", señaló a Expreso una persona cercana a la familia.

Salud de Dilbert Aguilar se mantiene en estricta reserva

Según El Comercio, los familiares de Dilbert Aguilar, provenientes de Jaén, llegaron a Lima para estar pendientes de su evolución. A la fecha, la información sobre su estado de salud se mantiene en estricta reserva, y no hay más datos oficiales acerca de la condición del cantante.

Cabe destacar que el artista, actualmente de 48 años, fue diagnosticado con poliomelitis a los 8 meses de vida, una condición crónica de la que habló hace dos años en una entrevista. "En esa época el Ministerio de Salud hacía sus campañas. A mis hermanos los vacunaban y se enfermaban, era normal porque era la reacción de la vacuna, pero mis padres ignoraban eso... y cuando me tocó a mí, 'salado', la rechazaron", contó el cantante en el programa Más Vale Tarde.

Claudia Portocarrero preocupada por la salud de Dilbert Aguilar



Claudia Portocarrero, más conocida en la farándula como la 'Ñañita', se refirió a la actual situación de su expareja en una entrevista telefónica con el programa Todo Se Filtra. La modelo dijo que se enteró de la hospitalización de Aguilar a través de un tercero que había ido a visitarlo.

"Yo me enteré a través de una persona que llegó al hospital. Me dijo que habían visto a Dilbert, entonces empecé a llamarlo, pero no me contestaba. Luego me contestó su conviviente, que es Jazmín, y no me dijo nada. Hasta que empecé a buscarlo con su DNI por todos los hospitales y encontré el parte del 19 de enero", comentó.



En sus declaraciones, la modelo señaló que, aunque quisiera proporcionar más detalles, lo mejor es respetar la privacidad de la actual pareja de Dilbert. "Se respeta porque es algo que ellos quieren mantener en privado, yo no puedo hablar mal de la madre de la hija de Dilbert. Si no quiere decir nada, se respeta", agregó.