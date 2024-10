"No era necesario que me entuben": Dilbert Aguilar denuncia que fue víctima de mala praxis

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que estuvo internado en UCI, Dilbert Aguilar se recuperó y ha regresado a los escenarios. Tras esta situación, el líder de La Tribu agradeció las oraciones de sus fanáticos para su pronta mejoría, sin embargo, reveló que esos días no fueron los mejores.

En conversación con Trome, el cantante de cumbia dijo que fue víctima de una mala praxis y que los médicos que lo estaban atendiendo iban en contra que su doctor de cabecera por lo que el profesional hizo un alto para no empeorar su salud.

"Estuve 11 días internado, pero ahí no me entubaron, ahí estaba en UCI. Hicieron mala praxis conmigo, no era necesario que me entuben, el médico me dijo después. Él se peleó con la gente de la clínica -sin mencionar el nombre- y me sacaron de ahí, porque ellos me querían hacer una traqueotomía y el médico dijo por qué le tienen que hacer eso. Me sacaron de ahí y me llevaron donde sí, pues, estuve solo tres días en UCI. El primer día me desentubaron, me pusieron una cánula de alto flujo. Dos días después ya estaba operativo", dijo.

Por otro lado, Dilbert Aguilar relató que estaba consciente en sus días en UCI y confesó que sí pensó en la muerte. "Estuve muy mal en la clínica. Sí, he estado consciente, yo veía que estaba muy mal, me sentía mal. Estaba con el tubo, tú no puedes respirar, no puedes pasar la saliva (...) es algo horrible, porque no puedes respirar, sientes algo atracado acá, no puedes pasar la saliva. Es terrible. Tuve muchos pensamientos encontrados, que no sabes qué puede pasar. Piensas en tu familia, adentro piensas en ti, pero las personas que están afuera en la clínica esperando, durmiendo en una banca o la familia, es triste, es muy triste", finalizó.

Dilbert Aguilar continúa con sus terapias

El popular cantante de cumbia y líder de la orquesta La Tribu fue dado de alta en septiembre de este año y actualmente está siguiendo un tratamiento adecuado.

Fue su esposa Jazmín Gutarra quien contó que el músico de 50 años sigue con su recuperación. Esto, luego de que fuera internado, nuevamente, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras presentar “complicaciones en su salud”.

“[Mi esposo] Dilbert Aguilar ya está en casa. Él está bajo los cuidados, con las terapias y tratamientos que tiene que seguir”, declaró Gutarra tras presentar a los integrantes de la orquesta en el programa La banda del chino. Del mismo modo, destacó que ‘El pequeño gigante de la cumbia’ tiene como objetivo que continúen las presentaciones de La Tribu.

“Simplemente, agradecer a todos, porque es nuestra oportunidad de cumplir nuestro proyecto con la orquesta La Tribu. Él está agradecido con la producción por presentar a todos los integrantes del grupo”, añadió.

Podcast recomendado TRES TALENTOSAS JÓVENES INTEGRAN ESTA NUEVA AGRUPACIÓN MUSICAL QUE SE EMPEÑA EN TRAER A LA MEMORIA CLÁSICOS DE LA MÚSICA CRIOLLA COMO 'CAUTIVO DE AMOR'. Leer más Siempre en Casa | programa LA MÚSICA CRIOLLA SIGUE VIGENTE CON GE-ON Z, UNA AGRUPACIÓN MUSICAL DE JÓVENES TALENTOS