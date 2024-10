Milett Figueroa cantó a capela un tema de Luis Miguel con Rodrigo Tapari, exvocalista de Ráfaga [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa volvió a hacer noticia durante la reciente emisión del programa argentino Cantando 2024, transmitida el martes, 22 de octubre. La actriz y modelo peruana cantó a dúo con el reconocido cantante Rodrigo Tapari, exmiembro de Ráfaga, quien la invitó a sumarse a una versión a capela de Hasta que me olvides, un clásico de Luis Miguel.

"Canta bárbaro, eh", expresó Martín Salwe, voz en off del espacio televisivo. Incluso, el propio Tapari agradeció el gesto a Milett al darle la mano.

No es la primera vez que Milett se anima a cantar en el reality, en anteriores entregas, la actriz ya había captado la atención del público con otras interpretaciones a capela mientras ejercía su labor de jurado.

Milett Figueroa se pronuncia sobre las críticas a su participación en Cantando 2024

Hace poco, Milett Figueroa aprovechó su participación en el programa para abordar las críticas que ha recibido por su papel como jurado en Cantando 2024. Ante los comentarios de que su presencia en el espacio se debe a su relación con el conductor Marcelo Tinelli, la peruana fue directa al admitir que su pareja tuvo un rol clave en su inclusión, pero dejó en claro que eso no desmerece su trabajo.

"A mí no me molesta para nada tener una persona que me haya puesto en este lugar. Me siento muy orgullosa de que mi novio me dé la oportunidad de estar sentada aquí", expresó.

Sin embargo, señaló que su presencia en el programa también está respaldada por años de esfuerzo y dedicación en su carrera artística. "Claramente estoy aquí por mi novio. No tengo nada que ocultar. Estoy agradecida y muy contenta, pero este es mi trabajo", aseguró.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Milett Figueroa no descarta la posibilidad de tener un hijo con Marcelo Tinelli

Desde hace un tiempo, Milett Figueroa dejó en claro su postura sobre la maternidad, sin embargo, al mantener una relación estable con Marcelo Tinelli se ha replanteado formar una familia con el conductor argentino.

Como es de conocimiento, Tinelli tiene un hijo de 8 años que se llama Lorenzo y comparte momentos con Figueroa. Si bien la artista asegura que no es una decisión inmediata, sí ha pensado en tener un hijo con su pareja, pero en un futuro. "Si Dios me da la bendición de hacerlo, me encantaría", mencionó.

"Es un tema muy personal, no lo hemos conversado ni nada, porque estamos enfocados en otras cosas, pero claro que en algún momento. Pero todavía no hay una conversación previa", añadió Milett en Cantando 2024.