Esposa de Dilbert Aguilar responde a la difusión de imágenes que la comprometen con otro hombre

Dilbert Aguilar continúa en el medio de la atención mediática luego de que se difundieran varias imágenes que implican a su esposa, Jhazmín Gutarra, en una presunta infidelidad con un ciudadano peruano residente en España, identificado como Christian Boza.

Aunque el intérprete de Vuela palomita ya se pronunció y optó por no dar más declaraciones al respecto, quien sí habló fue precisamente su pareja. A través un mensaje enviado por WhatsApp a una reportera del programa de Magaly Medina, Gutarra no negó directamente la infidelidad, pero dio a entender que la situación ya estaría superada.

"De mi vida privada no voy a hablar. Los problemas que hayamos tenido con Dilbert están totalmente cerrados en el pasado y zanjados. Suficiente con que mi entorno familiar esté bien, y nada ni nadie va a venir a desestabilizar mi familia ni mi tranquilidad de hoy en día", respondió.

El testimonio del hombre que mantuvo una relación con la esposa de Dilbert Aguilar

Previamente, el programa de Magaly Medina presentó el testimonio de Christian Boza, quien mostró mensajes y fotos que respaldarían la relación que mantuvo con Jhazmín Gutarra mientras esta aún convivía con Aguilar.

Según Boza, el vínculo comenzó en abril de 2018, cuando él ofreció un servicio de taxi a Gutarra. Desde entonces, ambos habrían intercambiado números y comenzaron a frecuentarse. De acuerdo con su versión, la relación continuó hasta mediados de 2022.

Boza afirmó que, pese a descubrir posteriormente que Gutarra mantenía una relación con Dilbert Aguilar, ella le aseguró que su vínculo con el cantante era únicamente por el bienestar de su hija en común.

¿Qué dijo Dilbert Aguilar sobre las imágenes comprometedoras de Jhazmín Gutarra?

Frente a la polémica, una reportera del programa se comunicó con Dilbert Aguilar, pero el cantante optó por no referirse directamente a las imágenes que comprometen a su esposa. "De mis problemas yo no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes", expresó.

Pese a la insistencia de la comunicadora, Aguilar dijo que no volvería a hablar del tema ni de la madre de su hija. "No voy a hablar de Jhazmín, ni de nadie", dijo, y agregó que estaba tranquilo en hu hogar.