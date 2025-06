"Eso se arregla entre cuatro paredes": Dilbert Aguilar responde a imágenes de supuesta infidelidad de su esposa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El programa Magaly TV, la firme difundió el testimonio de una persona identificada como Christian Bozza, un ciudadano peruano residente en España, quien afirmó haber mantenido una relación sentimental con Jhazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar.

El hombre dijo que el romance inició en abril de 2018, cuando Gutarra ya mantenía una relación con el cantante de Vuela palomita. Según relató, él trabajaba como taxista en Huancayo y la conoció una madrugada tras recogerla de una discoteca. Ambos intercambiaron números y acordaron una primera cita, donde se dieron su primer beso.

"Yo no sabía quién era", aseguró Bozza. Como pruebas, entregó al programa de Magaly Medina un video en el que aparecen besándose, además de imágenes en las que se les ve saliendo juntos de fiesta y capturas de pantalla con supuestas conversaciones privadas entre ambos.

El sujeto contó que, aunque Jhazmín viajó a Lima, mantenían una comunicación constante. Incluso, ella le habría enviado un video en el que le decía que pronto iría a verlo.

Al buscarla en redes sociales, descubrió que era la pareja de Dilbert Aguilar. Bozza decidió viajar a Lima, pero ella le respondió que estaba ocupada. El romance, según declaró, llegó a su fin en 2021.

¿Qué dijo Dilbert Aguilar sobre las imágenes comprometedoras de Jhazmín Gutarra?

Frente a la polémica, una reportera del programa se comunicó con Dilbert Aguilar, pero el cantante optó por no referirse directamente a las imágenes que comprometen a su esposa. "De mis problemas yo no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes", expresó.

Pese a la insistencia de la comunicadora, Aguilar dijo que no volvería a hablar del tema ni de la madre de su hija. "No voy a hablar de Jhazmín, ni de nadie", dijo, y agregó que estaba tranquilo en hu hogar.

Hasta el momento, ni Dilbert Aguilar ni Jazmín Gutarra han emitido un comunicado oficial al respecto. Sin embargo, la esposa del cantante publicó una frase motivadora en su cuenta de Instagram: "Hoy es lunes y quiero iniciar mi semana con esta frase: 'Ningún obstáculo es demasiado grande cuando confiamos en Dios. ¡Buenos días!'".



¿Cómo se conocieron Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra?

La relación entre Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra comenzó hace más de ocho años. Según el cantante de cumbia, ella era una gran admiradora de su música. En aquel entonces, según dijo, él se encontraba soltero, y con el tiempo, ambos iniciaron una relación sentimental.

Por su parte, Gutarra dijo que lo que la enamoró de Aguilar fue su gran corazón: "Su forma de ser, su personalidad... Le gusta ayudar a la gente, a sus muchachos. Él da todo por ellos, como también lo da por su familia."

Recientemente, Claudia Portocarrero reveló que, pocos días después de terminar su relación de 12 años con Aguilar, descubrió que Gutarra ya conocía al cantante.

"Después de doce años de relación me enteré -precisamente cuando nos íbamos a casar y teníamos el departamento amoblado- que Dilbert tenía otra niña. Terminé la relación y después de tres semanas fui a recoger mi ropa al departamento y ahí conozco a Jhamzín, ahí la encontré", agregó.

