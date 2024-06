"Dejen de hablar de mis hijos": Ana Paula Consorte arremete contra conductoras de 'América Hoy'

Ana Paula Consorte cuestionó a Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza, conductoras del programa 'América Hoy', de América Televisión, por haber difundido un reportaje sobre su hija de diez años con el futbolista brasileño Maicosuel Reginaldo de Matos.

¿Qué pasó? Resulta que el mencionado programa difundió un reportaje sobre las clases virtuales que, supuestamente, viene recibiendo. El programa se comunicó con el colegio de la menor y una de las representantes de la institución aseguró que no dan clases a distancia como señaló la modelo brasileña.

“Nosotros no tenemos un programa virtual nuestro programa académico es 100% presencial. No hay justificaciones por temas de viajes ni deportivos para justificación de faltas en el aspecto académico”, declaró la representante.

Días atrás, Janet Barboza aseguró que la hija mayor de Ana Paula Consorte no estaba estudiando desde que llegó al Perú para instalarse junto a su mamá y hermanos menores en Trujillo. Los dichos generaron la respuesta de Consorte difundiendo unas fotos. Seguidamente, el programa se comunicó con el colegio para que dé su versión.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero fueron vistos en concierto el último domingo.

Ana Paula Consorte: “Le pido a esas señoras que respeten a los niños”

En ese sentido, Ana Paula Consorte no dudó en responder al reportaje de 'América Hoy'. Mediante sus historias de Instagram, la actual pareja de Paolo Guerrero cuestionó a las conductoras del programa instándolas a no meterse con sus hijos.

“Vengo aquí en portugués incluso para hablar con este programa y pedirles encarecida y respetuosamente que dejen de hablar de mi hija, mis hijos y lo que sea que les concierne. En primer lugar, porque no tienen derecho, ni autorización para dirigirse a mis hijos. Quieren seguir con sus chismes, opiniones malvadas sobre quien sea, ok, pero de mis hijos, menores de edad, no lo permito”, expresó.

Asimismo, Ana Paula Consorte aclaró que no tiene por qué “dar satisfacción” de lo que ella haga con sus hijos. “Entonces les pido a estas señoras, que a su vez ya son grandes, que aprenden a respetar al menos a los niños. Con una pizca de sentido y ética, si es que conocen esa palabra: ética. No tengo razón para dar satisfacción sobre lo que hago con mis hijos, así que pónganse en su lugar y cállense la boca antes de hablar de (sus hijos)”, señaló.

Finalmente, la pareja del futbolista peruano acotó: “Primera y última vez que espero tener la necesidad de hacer algo que no se necesitaría si fueran personas con discernimiento en la televisión”.

Actualmente, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tiene dos hijos: José Paolo y Paolo André.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte fueron vistos juntos en concierto

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte fueron vistos el último domingo 9 de junio en un concierto de la cantante Anitta, en Barranco. Fue el programa 'Amor y fuego' que difundió imágenes de la modelo y el 'Depredador' bailando en el lugar.

En las imágenes, se ve cómo la brasileña baila mientras el deportista está atrás de ella. Consorte agarra el rostro de Paolo Guerrero para besarlo mientras que el futbolista abraza a la madre de sus dos últimos hijos demostrando el afecto que le tiene.

Este encuentro público de ambos se da luego de supuestos rumores de una separación de Consorte y Guerrero. Ambos habían quitado las fotos que tenían como pareja en sus redes sociales. Además, la modelo fue vista sentada al lado de Guerrero y el abogado Julio García.

Ana Paula Consorte se refirió al reportaje de 'América Hoy' en sus historias de Instagram.

