¡Bien bonito mi nieto!: 'Doña Peta' por fin conoció al hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

Petronila Gonzáles, mejor conocida en el ambiente de la farándula como 'Doña Peta', viajó a Argentina para conocer por primera vez a su nieto Paolo André, hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. La madre del 'Depredador' también aprovechó este encuentro familiar para celebrar un año más de vida.

Las imágenes de la reunión fueron publicadas por la novia del futbolista en su cuenta de Instagram; en ellas, la orgullosa abuela luce muy sonriente mientras sostiene en sus brazos al nuevo miembro de la familia. "Feliz cumple, doña Peta", se lee en el collage de fotos.

A propósito de este encuentro, el programa América Hoy se contactó vía telefónica con Petronila Gonzáles para recoger sus impresiones de este momento especial.

"Bien bonito mi nieto, estoy muy contenta de que haya alguien más en la familia. Ya era tiempo que yo venga a visitar a mi nieto", sostuvo tras precisar que se quedará en Argentina por 14 días.

"No venía porque tengo un hermano enfermo que debo atender. Llegué justo para el día de mi cumpleaños, mi nieto es el mejor regalo que he tenido", agregó.

'Doña Peta' asegura que ya no se comunica con Alondra

La ruptura entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró ha dado de qué hablar. Después de confirmarse su separación sin revelarse los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar esta decisión, la madre del futbolista hablo sobre la actual relación que mantiene con la modelo brasileña.

Tras ser consultada sobre si aún tiene comunicación con la expareja de su hijo, doña Petronila Gonzales Ganoza, sorprendió́ al señalar que ya no han tenido contacto.

"No sé por qué no he hablado con ella. A nadie se le obliga a nada, el que tiene voluntad y quiere a la persona, llama, nada más. ¿Para qué vas a implorar que te llamen? no”, reveló en América TV.